CGI.br e NIC.br realizam encontro com Mark Coeckelbergh, autor do livro “Ética na Inteligência Artificial”

Qual o limite entre humano e máquina? Como o desenvolvimento tecnológico molda o futuro do trabalho? O que é “aprendizagem de máquina” e “ciência de dados” e quais impactos elas têm sobre as vidas das pessoas? Essas são algumas das questões elucidadas na obra “Ética na Inteligência Artificial” (Editora UBU), do filósofo belga Mark Coeckelbergh, que, a convite do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), falará sobre o tema nesta quarta-feira (9), em São Paulo (SP). O evento poderá ser acompanhado presencialmente ou pelo canal do NIC.br no YouTube. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis neste endereço.

Com base no livro, Coeckelbergh traçará um panorama dos problemas éticos trazidos pelo avanço da IA, além de discutir como a formulação de políticas públicas pode ajudar a enfrentar os presentes desafios nesse campo. A apresentação será seguida de um debate com a presença de Renata Mielli, coordenadora do CGI.br, Diogo Cortiz, especialista do Ceweb.br|NIC.br, e moderação de Fernanda Martins (InternetLab).

“A inteligência artificial tem potencial para transformar positivamente a sociedade, mas não podemos ignorar seus possíveis impactos negativos. Ao esmiuçar as implicações éticas surgidas com o desenvolvimento dessa tecnologia, mais do que meramente apontar riscos e problemas, Coeckelbergh nos convida a uma reflexão crítica e necessária sobre a IA. O evento promovido por CGI.br e NIC.br oferecerá ao público a oportunidade de ampliar o olhar sobre a questão, a partir do diálogo com um estudioso considerado referência global no tema”, destaca Renata.

Com tradução simultânea, “Encontro com Mark Coeckelbergh – Inteligência Artificial e os desafios éticos e sociais” começará às 19h, mas o credenciamento no local será iniciado por volta das 18h. Aqueles que comprovarem a participação terão direito a certificado.

Sobre o autor

Mark Coeckelbergh nasceu em 1975, em Leuven, na Bélgica. Graduou-se em ciências sociais em 1997 na Universidade de Leuven, onde obteve também, no mesmo ano, o mestrado em ciências políticas. Em 1999, concluiu o mestrado em filosofia social pela Universidade de East Anglia, no Reino Unido, e em 2003 obteve o doutorado em filosofia pela Universidade de Birmingham, também no Reino Unido. Desde 2015, é professor titular de Filosofia da Mídia e Tecnologia no Departamento de Filosofia da Universidade de Viena, na Áustria. De 2017 e 2019, foi presidente da Sociedade para Filosofia e Tecnologia (SPT). Em 2023, passou a ocupar a cadeira do Instituto de Filosofia da Academia Tcheca de Ciências em Praga e tornou-se professor visitante da Universidade de Uppsala e do Programa Wallenberg de IA, Sistemas Autônomos e Software – Humanidades e Sociedade (WASP-HS), ambos na Suécia. Em 2017, foi finalista do Prêmio Mundial de Tecnologia na categoria “Ética”.

É pesquisador da Rede Mundial de Tecnologia (WTN) e membro Grupo de Especialistas de Alto Nível da Comissão Europeia sobre Inteligência Artificial; do Conselho Austríaco de Robótica e Inteligência Artificial; e da Iniciativa Global IEEE para Considerações Éticas em Inteligência Artificial e Sistemas Autônomos. Publicou mais de quinze livros e diversos artigos no campo da filosofia da tecnologia, com ênfase na relação entre ética e tecnologias como a robótica e a inteligência artificial. É membro do conselho editorial de periódicos e coleções de livros nessa área, como AI and Ethics, AI for Sustainable Development, AI & Society, Science and Engineering Ethics e Cognitive Systems Research. Participou de uma série de projetos de pesquisa na Europa no campo da robótica, incluindo PERSEO, DREAM, INBOTS, SATORI e SIENNA.

Anote na agenda:

Encontro com Mark Coeckelbergh – Inteligência Artificial e os desafios éticos e sociais

Quando: 9 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19h (credenciamento no local a partir das 18h)

Onde: Auditório do Edifício Bolsa de Imóveis (Av. das Nações Unidas, 11.541 – 2º andar, Brooklin, em São Paulo).

Inscrições gratuitas: https://cursoseventos.nic.br/evento/inscrever/Encontro-Mark-oeckelbergh-IA/

Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/NICbrvideos