Notas para viagem – Rapidinhas do Guia (21 de outubro)

A orquestração de pagamentos é fundamental para o sucesso do e-commerce durante a Black Friday. Um estudo da Dito CRM e Opinion Box revela que 55% dos consumidores já têm uma ideia clara do que desejam comprar, e 43% planejam gastar mais que no ano anterior. No entanto, a variedade de métodos de pagamento disponíveis é um fator crítico, pois 70% dos consumidores afirmam que essa escolha influencia diretamente onde efetuar a compra. “Isso pode acarretar em um dos maiores pesadelos para os varejistas: o abandono de carrinho no e-commerce”, destaca Walter Campos, da Yuno. O abandono de carrinho pode chegar a 82% no Brasil, muitas vezes devido à ausência do método de pagamento preferido. A orquestração de pagamentos permite aos varejistas oferecer uma gama diversificada de opções em uma única interface, otimizando a experiência do consumidor e aumentando as taxas de aprovação das compras, o que resulta em clientes mais satisfeitos e maior competitividade no mercado.

Parceria

A Orbia e a Agrolend renovam sua colaboração com a disponibilização de R$ 30 milhões em crédito para produtores rurais, visando facilitar a compra de insumos agrícolas. A iniciativa oferece taxas de financiamento de 30% a 50% mais baixas que as do mercado, com liberação rápida em até seis dias e sem necessidade de garantias. Com a meta de expandir esse valor para R$ 500 milhões até 2025, a parceria busca modernizar o acesso ao crédito digital, promovendo maior competitividade e eficiência no agronegócio brasileiro, beneficiando um número crescente de distribuidores e produtores.

Acelera IA

O programa Santander X Acelera, resultado da parceria entre o Distrito e o Santander Brasil, está com inscrições abertas até 10 de novembro, visando apoiar startups e pequenas e médias empresas (PMEs) na adoção de Inteligência Artificial. As empresas selecionadas terão acesso a uma trilha de aceleração online, mentorias personalizadas e benefícios, além de concorrer a prêmios de R$25 mil. Gustavo Araújo, co-fundador do Distrito, destaca que “as startups e PMEs têm um papel promissor na transformação da economia nacional”, e a iniciativa busca superar os desafios enfrentados por essas empresas no setor tecnológico. A divulgação dos vencedores ocorrerá em 20 de março de 2025, promovendo um ambiente propício para a inovação e competitividade no mercado. As Pequenas e Médias Empresas podem se inscrever no link Santander X Brazil Award | Acelera PMEs – Santander X e as Startups pelo link Santander X Brazil Award | Acelera Startups– Santander X. Para mais informações sobre as fases de seleção e requisitos, acesse o edital do programa.

Impacto Global

A SWA, empresa de tecnologia educacional sediada em Medianeira, Paraná, comemora 18 anos de atuação com um faturamento de R$ 10 milhões e presença em quatro continentes. Com um portfólio diversificado, que inclui plataformas para educação, cooperativas de crédito e agricultura familiar, a SWA atende 500 mil estudantes e está presente em 24 estados brasileiros. O grupo, que nasceu como um projeto acadêmico, expandiu sua atuação internacionalmente, alcançando mercados na Europa, Ásia e Estados Unidos. Leandro Scalabrin, CEO da empresa, destaca que “respiramos tecnologia, e a transformação pulsa em nossas veias”, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e impacto social nas áreas em que opera.

Workshops gratuitos de IA

A Trybe, em colaboração com o Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio (ITS) e o Jusbrasil, oferece workshops gratuitos sobre Inteligência Artificial (IA) Generativa aplicada ao Direito, com inscrições abertas até 31 de outubro. Destinados a advogados, estudantes e profissionais da área jurídica, os eventos online abordarão temas como criação de petições iniciais, realização de pesquisas jurídicas e questões de proteção de dados. “Os encontros são uma oportunidade valiosa para entender como a IA pode transformar práticas no setor jurídico”, afirmam os organizadores. Os participantes que completarem a programação receberão certificado, reforçando o compromisso com a educação e atualização profissional na era digital.

Confira a agenda:

24/10, 19h – Utilizando IA Generativa para Pesquisa Jurídica, com Alberto Cavalcanti (Trybe) e Marina Marinho (Doutora pela UFMG, Legal Expert Manager no Jusbrasil).

29/10, 19h – Q&A: Proteção de Dados, Privacidade e LGPD na era da IA, com Sergio Branco (Advogado, professor, especialista em propriedade intelectual e Diretor do ITS) e Matheus Goyas (CEO e Cofundador da Trybe).

31/10, 19h – Encerramento e Lançamento do Curso de Extensão em IA no Direito, com Matheus Goyas (Trybe), Alberto Cavalcanti (Trybe) e Luiza Galuppo (Trybe).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://go.betrybe.com/inscricao-gratuita-encerramento-especial-curso-ia-direito.

Space Session Curitiba

No dia 7 de novembro, Curitiba receberá o Space Session, um evento focado em inovação e liderança estratégica, realizado no Hard Rock Cafe. Promovido pelo Instituto Suardi, o encontro reunirá executivos, CEOs, e empreendedores, proporcionando uma plataforma para troca de conhecimentos sobre tecnologia e inovação. O destaque será a palestra de Frank D’Costa, diretor global de vendas e marketing da NASA, que compartilhará insights sobre liderança inspiradora. “É uma honra trazer ao Brasil, pela primeira vez, um profissional tão admirado”, comenta Giselle Suardi, CEO do instituto. As entradas custam R$ 229,00, enquanto o ingresso VIP, que oferece acesso exclusivo ao networking e um kit personalizado, está disponível por R$ 997,00.

Automação e Compliance

A Docato, empresa brasileira de tecnologia, oferece uma plataforma que facilita o cumprimento das exigências da Lei Sarbanes-Oxley (SOx) por meio da automação de fluxos e controle de garantias judiciais. Desde sua fundação em 2020, a Docato tem se destacado no mercado, ajudando empresas a garantir transparência e precisão em suas demonstrações financeiras. A plataforma integra soluções como conciliação de depósitos e gestão de seguros garantia, eliminando erros manuais e melhorando a rastreabilidade das operações. “Nossa abordagem combina automação e inteligência para resolver os desafios mais complicados de nossos clientes”, afirma a empresa, destacando seu compromisso em fortalecer a governança corporativa e otimizar operações, ao mesmo tempo em que proporciona uma visão clara dos dados financeiros.

Trabalho remoto em TI

Uma pesquisa recente revela que apenas 8% dos profissionais de TI no Brasil trabalham remotamente, um número que contrasta com o cenário global, onde 15,8% adotam essa modalidade. Em meio a essa realidade, a Mouts TI, uma empresa catarinense, se destaca com 50% de seus 600 colaboradores em home office, espalhados por mais de 20 países. Lessian Schultz, gerente de marketing da Mouts TI, afirma: “Essa flexibilidade traz benefícios significativos tanto para a empresa quanto para os colaboradores.” Para garantir integração, a empresa implementou um onboarding estruturado e promove eventos para fortalecer a cultura organizacional. A Mouts TI mostra que o trabalho remoto não é apenas uma tendência, mas uma estratégia essencial para o futuro do setor tecnológico.

Aquisição Estratégica

A NTT DATA Business Solutions AG anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a Aoop, uma empresa referência na implementação de ServiceNow no Brasil. Com essa aquisição, que aguarda aprovação do CADE, a NTT DATA visa fortalecer sua posição no mercado latino-americano de soluções digitais. Fundada em 2017, a Aoop atende diversos setores e se destaca por acelerar estratégias digitais automatizadas. Norbert Rotter, CEO da NTT DATA Business Solutions, declara: “Aumentaremos significativamente nossa competitividade no Brasil, oferecendo soluções SAP e ServiceNow.” Ricardo Fachin, CEO da NTT DATA Brasil, complementa que a transação potencializará sinergias nas operações da empresa na América Latina e nos Estados Unidos, reafirmando seu compromisso com a excelência regional.