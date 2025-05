Famílias de autistas são beneficiadas com aplicativo que alia tecnologia, informação e suporte emocional

A rotina de famílias com filhos autistas pode ser extremamente desafiadora. Além das exigências diárias, como terapias e preocupações financeiras, os cuidadores muitas vezes se vêem sobrecarregados, enfrentando impactos significativos na sua saúde mental e, consequentemente, no bem-estar da pessoa autista ou com outra neurodivergência. Essa sobrecarga pode desencadear crises e prejudicar o progresso dos tratamentos.

Nesse contexto, a Tismoo.me surge como uma importante aliada. A plataforma digital organiza os dados registrados pelos usuários, ajudando as famílias a identificar novos sintomas, comportamentos e soluções para as demandas do dia a dia. O aplicativo da empresa também funciona como um hub de conteúdo e pesquisas sobre o autismo, simplificando a rotina dos cuidadores e seus filhos. Isso sem falar na inteligência artificial especializada em autismo e neurodesenvolvimento, o “Genioo”, que resolve dúvidas e propõe soluções para questões do dia a dia. Além de seu foco na pessoa autista, a Tismoo.me oferece suporte integral aos cuidadores, disponibilizando acolhimento, orientações para exames de rotina, esclarecimento sobre terapias, ajuda para obter hábitos mais saudáveis e apoio emocional. Muitas famílias, absorvidas pelos cuidados intensivos, acabam negligenciando a própria saúde. “Essas iniciativas têm como objetivo oferecer um suporte contínuo e abrangente aos cuidadores, ajudando-os a enfrentar os desafios diários e melhorar a qualidade de vida de toda a família”, explica Francisco Paiva Jr., CEO da Tismoo.me. Com essa abordagem, a Tismoo.me contribui diretamente para o fortalecimento da saúde dos cuidadores, proporcionando suporte adicional às terapias e colaborando para uma rotina menos exaustiva, resultando em cuidados mais eficazes para a pessoa autista. Além dos serviços digitais através do aplicativo (para iOS, Android), a empresa também criou uma inovadora linha de cuidados especializada na saúde da pessoa autista, com síndromes relacionadas ou outras condições neurodivergentes, serviço que atualmente é oferecido apenas para planos de saúde, médias e grandes empresas e clínicas de autismo. Há previsão para, em 2025, abrir esse serviço especializado também para qualquer consumidor poder adquiri-lo. O aplicativo “Tismoo.me” pode ser baixado em https://tismoo.me/app/ ou nas lojas oficiais de aplicativos do Google e da Apple.