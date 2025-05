Payface Lança Fortface: SDK de Biometria e Liveness 3x mais rápido que padrão de mercado

Em um cenário global onde a segurança digital é essencial, a Payface apresenta o Fortface, sua mais nova solução de prevenção à fraude e autenticação por biometria facial. Desenvolvido para oferecer segurança multicamada e integração flexível, o Fortface é projetado para transformar a autenticação digital em diversos setores, proporcionando uma experiência ao usuário segura e sem atritos.

A Payface, ciente de sua expertise em biometria facial e da demanda crescente por soluções mais eficientes e seguras, identificou uma oportunidade estratégica no mercado brasileiro. Após diversas conversas com grandes players do setor, ficou evidente a dependência de fornecedores internacionais e a carência de soluções locais mais adaptadas às necessidades do mercado. “Desde o início, soubemos que poderíamos entregar uma proposta de valor única, combinando segurança de nível mundial, melhor usabilidade e um custo mais competitivo”, afirma Eládio Isoppo, CEO e fundador da Payface. Assim, após 18 meses de desenvolvimento e um investimento superior a R$20 milhões, a Payface lançou o Fortface, que já processou mais de 4,6 milhões de transações nos primeiros 45 dias de operação.

O produto se destaca por sua arquitetura de segurança multicamada, integrando algoritmos avançados de inteligência artificial e aprendizado de máquina para fornecer autenticação biométrica precisa e confiável. Com tempo médio de validação de apenas 4 segundos, que é 3x mais rápido que o padrão no mercado, o Fortface é ideal para jornadas onde a experiência do usuário é crítica, como acesso a serviços financeiros, seguros, marketplaces e apostas online, por exemplo. Além disso, a solução incorpora mecanismos de captura com camadas de anti-injeção, que protegem contra ataques avançados e combate potenciais usos negativos de IA, como deepfakes, sem comprometer a usabilidade.

A tecnologia de Liveness Detection do Fortface bloqueia tentativas de ataques de apresentação em milissegundos, enquanto elimina a necessidade de interações complexas do usuário e reduz significativamente as taxas de retentativa. A solução passou por rigorosos testes de segurança e é uma das únicas soluções brasileiras a obter a chancela internacional iBeta Nível 1 e Nível 2, em conformidade com a norma internacional ISO/IEC 30107-3 para Detecção de Ataques de Apresentação (PAD). Esses selos atestam a robustez do Fortface contra tentativas de fraude sofisticadas, como o uso de fotos, vídeos ou artefatos para falsificar identidades.

Atendendo a uma das maiores demandas do mercado, a Payface construiu uma aplicação robusta e leve, conferindo velocidade em processos críticos. Projetado para ter apenas 3 MB, e ser compatível com Android, iOS e Web, o SDK Fortface permite uma implementação rápida em diversas infraestruturas de TI, atendendo desde startups até grandes corporações. Essa flexibilidade já atraiu empresas de vários setores, como grandes bancos, fintechs e ID Techs, que estabeleceram parcerias para usar e revender a solução.

O Fortface foi desenhado para estar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), oferecendo às empresas a tranquilidade de saber que os dados biométricos de seus clientes estão sendo tratados de forma ética e segura. Com a expansão da Payface para novos mercados, a empresa tem como foco setores altamente regulamentados, onde a segurança e a conformidade são prioridades.

“A proximidade com o mercado financeiro brasileiro nos permite criar soluções mais personalizadas e seguras, adaptadas às necessidades do mercado regional”, destaca Eládio Isoppo, CEO da Payface. “Por sermos uma empresa local, estamos mais próximos de nossos clientes, ouvindo suas demandas e colaborando para desenvolver soluções sob medida. Isso nos dá a agilidade e flexibilidade que players estrangeiros muitas vezes não conseguem proporcionar. Empresas de todos os portes, de fintechs a grandes bancos, têm valorizado essa parceria direta, resultando em relacionamentos de longo prazo.”