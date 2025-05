[MATUTINAS] As rapidinhas do Guia do PC (26 de outubro)

Treinamentos para ISPs

A MultTV, especialista em compartilhamento de headend e streaming, anunciou o lançamento de treinamentos exclusivos voltados para provedores de internet (ISPs), com o objetivo de capacitar empresários e funcionários do setor. Com base em dados da Association for Talent Development (ATD), que destacam um aumento de até 218% na produtividade através de programas de treinamento, a MultTV busca não apenas melhorar o desempenho de seus clientes, mas também trazer benefícios como o crescimento no faturamento e a redução de custos de suporte. Os treinamentos, que são 100% gratuitos e exclusivos para clientes, abrangem módulos para empresários, vendas, técnicos de instalação e setor administrativo. “Queremos ensinar como a venda de TV pode ser uma vantagem competitiva para os provedores de internet”, destaca Carolina Straccia, gerente de marketing da MultTV, reafirmando o compromisso da empresa em democratizar o acesso à TV no Brasil e contribuir para a competitividade do setor.

Brasil, potência em TIC

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) vêm sendo impulsionadas pela internet e pelas inovações em 5G. Danilo Amorim, especialista com mais de 25 anos de experiência, destaca que “toda e qualquer empresa que não estiver conectada estará atrasada em sua atividade”. O Brasil se destaca como um celeiro de talentos, sendo um dos principais exportadores de profissionais de tecnologia. De acordo com dados da Brasscom, o setor TIC no país gerou mais de 2 milhões de empregos em 2023, com uma média salarial superior ao dobro da média nacional. Amorim ressalta que “somos um país celeiro de profissionais na área, com diversas ofertas de emprego”, refletindo a demanda crescente tanto no Brasil quanto no exterior. Além de oportunidades internacionais, como em plataformas de streaming, o Brasil ocupa a décima posição mundial na produção de TIC e telecomunicações, consolidando-se como um player importante neste setor.

Serviço de Cibersegurança

A Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems, está ampliando seu portfólio com o lançamento do Hughes Cibersegurança – Serviço de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR), reforçando seu compromisso com a segurança digital de seus clientes. Este novo serviço tem a missão de identificar e neutralizar ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, utilizando tecnologia de ponta, como Inteligência Artificial, para monitoramento em tempo real. “Os ataques cibernéticos provocam prejuízos financeiros milionários e podem gerar grandes perdas em termos de reputação para as empresas”, afirma Ricardo Amaral, vice-presidente da empresa. O serviço inclui monitoramento remoto e suporte contínuo de um Centro de Operações (SOC), operando 24/7. Com o aumento do trabalho híbrido, a necessidade de proteção se torna ainda mais crítica, visto que dispositivos corporativos são frequentemente usados em redes domésticas. Amaral destaca que um plano de proteção robusto é essencial para garantir a continuidade das operações e a segurança dos dados.

Conformidade regulatóriaA VITAMEDIC, fabricante de produtos farmacêuticos com sede em Anápolis (GO), firmou parceria com a EVOX para implementar a solução RISE with SAP, visando ampliar a conformidade regulatória de seus processos e dados. A tecnologia SAP S/4HANA, que opera em nuvem e utiliza um banco de dados em memória, permitirá à empresa garantir a integridade, rastreabilidade e segurança das informações relacionadas à produção de medicamentos. “A indústria farmacêutica é altamente regulamentada, com requisitos rigorosos de rastreabilidade e controle de qualidade. A implantação do SAP S/4HANA tem objetivo de minimizar riscos operacionais e garantir a qualidade dos nossos produtos”, afirma André Cordeiro, gerente de TI da VITAMEDIC. O projeto não apenas moderniza a empresa, mas também a posiciona para alcançar a meta de faturamento de R$ 1 bilhão nos próximos anos, destacando o compromisso do Grupo José Alves com a inovação tecnológica.

E pra finalizar…

A Watch reforçou sua parceria com gigantes do entretenimento, como Globo e Disney, ampliando o portfólio de conteúdo disponível na plataforma e consolidando-se como uma opção robusta e diversificada para provedores e consumidores. O cronograma de novas praças para as afiliadas Globo se inicia no dia 30 de outubro, com a entrada da Globo RJ, TV Clube (PI), TV Integração Juiz de Fora (MG) e TV Vanguarda São José (SP). No dia 31 de dezembro, passam a integrar o sistema a TV Diário (CE) e a TV Vanguarda Taubaté (SP).

Recentemente, o sinal de streaming da Watch foi disponibilizado para as afiliadas da Globo em praças como Globo SP, Inter – TV Alto Litoral, TV Planície, TV Serra Mar – e TV Rio Sul (RJ), RPC – Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa (PR), TV Liberal Castanhal (PA), TV Morena Corumbá (MS) e TV Verdes Mares (CE). Há, ainda, um cronograma arrojado para a inserção de novas afiliadas para o final de 2024 e todo o ano de 2025.

Para os canais lineares da Disney, a previsão é que os assinantes tenham acesso a partir de 20 de novembro. Ao todo 12 canais passam a fazer parte do portfólio da Watch para assinantes, com ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, ESPN 5, ESPN 6, Disney Channel, Baby TV, Star Channel, FX, Cine Canal e National Geographic Channel, divididos entre os pacotes família UP e Power (que possuem categorias de Power Sports, Power+ cine sports e Power completo).

“A Globo já é nossa parceira ao trazer a programação aberta e fechada para nosso portfólio. A progressão do sinal aberto da Globo, com a particularidade das afiliadas é, sem dúvida, um diferencial do nosso produto, devido à capilaridade geográfica do Brasil e que leva junto a qualificação de outros parceiros de conteúdo que temos em nosso portfólio. Em conjunto, oferecemos cada vez mais qualidade e segurança aos ISPs., que agora contarão, também, com Disney e ESPN. Com isso a Watch fecha um mapa de opções que atende uma maior diversificação de ISPs, bem como suas respectivas bases de assinantes”, explica André Santini, CMO da Watch Brasil.