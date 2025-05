[VESPERTINAS] As Rapidinhas do Guia do PC (27 de outubro)

O setor de tecnologia no Brasil tem experimentado um crescimento robusto, impulsionado pela transformação digital global. As empresas buscam cada vez mais serviços tecnológicos para aumentar a produtividade, permitindo que equipes automatizem tarefas e se concentrem em atividades essenciais. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Software, o Brasil ocupa a 10ª posição mundial em faturamento com tecnologia da informação, com um total de 49,9 bilhões de dólares. Além disso, destaca-se como o maior mercado da América Latina, respondendo por 37,5% da receita regional. O segmento de software, em particular, é notável, alcançando 26,1 bilhões de dólares e ocupando a 11ª posição global. “O principal requisito é a disponibilidade de tempo”, afirma Victor Ruiz, sócio-diretor da franquia Gigatron, ressaltando que dedicação e conhecimento comercial são essenciais para o sucesso no setor. As previsões indicam um futuro promissor, com crescimento contínuo nas soluções de gestão e segurança, além da adoção crescente da computação em nuvem.

Agronegócio digital

A tecnologia está transformando o agronegócio por meio da democratização e desintermediação, permitindo que informações antes inacessíveis sejam acessadas com facilidade. Essa mudança, que começou no setor financeiro, agora se expande para o campo, onde plataformas digitais utilizam inteligência de dados para otimizar processos e reduzir a dependência de intermediários. Isso resulta em financiamentos mais dinâmicos e na aceleração da venda de produtos, tornando as operações mais transparentes e rápidas. Como destaca Lucas Tuffi, “a desintermediação, somada à democratização da tecnologia, ajuda organizações de toda a cadeia do agro a tomar decisões mais estratégicas.” Essa revolução tecnológica é essencial para o sucesso, não apenas no agronegócio, mas também em outros setores que buscam inovação e eficiência.

Energia renovável para refugiados

A Schneider Electric, em colaboração com o ACNUR e empresas parceiras, doou mais de 700 equipamentos de energia solar para apoiar comunidades indígenas refugiadas em Roraima e abrigos em Boa Vista, beneficiando cerca de 3 mil venezuelanos. A ação integra o projeto “Business with Empathy”, que visa oferecer energia limpa a pessoas em vulnerabilidade. Entre os itens doados estão sistemas solares Homayas e lanternas portáteis Mobiyas. Samantha Federici, do ACNUR, destaca que “a doação do Instituto Schneider Electric exemplifica o papel-chave de empresas como atores de mudança”. Os equipamentos beneficiarão comunidades indígenas, como Warao e Kariña, sem acesso adequado à energia, promovendo inclusão e desenvolvimento local. A iniciativa reforça o compromisso da Schneider Electric com a acessibilidade à energia e à digitalização, alinhando tecnologia e sustentabilidade para transformar a vida dessas comunidades. A doação é vital para o cotidiano nos abrigos, melhorando atividades essenciais como conservação de alimentos e acesso à informação.