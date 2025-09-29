ABES Summit 2025 debate como a era da IA agêntica está redesenhando carreiras e negócios 

A Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) realiza em 8 de outubro, no JW Marriott, em São Paulo, a 15ª edição do ABES Summit 2025, que terá como tema central “Fronteiras Digitais: Geopolítica, Tecnologia e Sustentabilidade”. Na programação, o painel Empresas AI First: Reinventando Carreiras e Competências, discutirá o avanço da chamada IA agêntica – sistemas de inteligência artificial capazes de agir de forma autônoma – e seu impacto na reorganização do mundo do trabalho.

Segundo o Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2025, produzido pela ABES em parceria com a IDC, os investimentos em TI no Brasil alcançaram quase US$ 59 bilhões em 2024, com previsão de crescimento de 9,5% em 2025, acima da média global. Essa evolução é sustentada por uma indústria que emprega mais de 260 mil profissionais e gera R$ 103 bilhões em faturamento anual. A chegada da IA agêntica, entretanto, inaugura uma nova etapa: mais do que automação, trata-se da capacidade de agentes inteligentes executarem decisões de ponta a ponta, transformando funções tradicionais e criando novas profissões.

“Estamos diante de uma mudança estrutural. A IA agêntica redefine carreiras, exige novas habilidades e reposiciona empresas inteiras em suas cadeias de valor. Esse movimento abre oportunidades para o Brasil se destacar, mas também traz riscos caso não avancemos em políticas de inovação, tributação justa e formação de talentos”, afirma Andriei Gutierrez, Presidente da ABES.

Impactos da IA Agêntica nas Carreiras e Competências

O painel Empresas AI First: Reinventando Carreiras e Competências será dedicado a analisar os impactos concretos da inteligência artificial agêntica sobre o mercado de trabalho e a gestão empresarial. A evolução de sistemas autônomos de IA exige novas abordagens em qualificação profissional, reconfiguração de funções e modelos de negócios centrados em dados e automação. O debate busca oferecer subsídios para empresas, formuladores de políticas e profissionais entenderem como alinhar inovação tecnológica, produtividade e desenvolvimento humano.

O debate reunirá vozes de destaque no cenário de inovação e gestão de talentos, com perspectivas complementares sobre como a IA está moldando o futuro do trabalho:

Paulo Moraes – Cofundador do Talenses Group e Diretor da LANDtech, referência em estratégias de gestão de talentos e transformação de competências digitais.

Camila Achutti – CEO da Mastertech, empreendedora e educadora reconhecida por democratizar o acesso à tecnologia, formando novas gerações para o mercado digital.

Professor Anderson Soares – Gerente Geral do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA), da Universidade Federal de Goiás, e representante brasileiro no Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI)

“A adoção de modelos AI First exige que profissionais e empresas repensem competências, estruturas organizacionais e até mesmo a cultura de trabalho. O debate no ABES Summit será um marco para entender os caminhos dessa transformação”, complementa Andriei Gutierrez.

Uma programação de peso sobre os rumos da economia digital

Além deste painel, o ABES Summit 2025 contará com uma agenda robusta, cuidadosamente curada pela ABES para oferecer uma visão plural e estratégica sobre tecnologia, regulação e inovação:

Keynote de abertura – Silvio Cascione, Diretor de Pesquisa, Chefe da Eurasia Group no Brasil

Painel O novo equilíbrio global: tecnologia, IA e sustentabilidade, com Maria Mazzarello Veloso (CEO Olusac), Leonardo Barreto (Think Policy/Vector), Alberto Pfeifer (IEA-USP) e moderação de Jaime Spitzcovisky (Canal UM BRASIL/FECOMERCIO).

Painel Brasil 2030: Protagonismo no tabuleiro tecnológico global, com Ricardo Sennes (Prospectiva), Camila Ramos (CELA), Igor Nazareth (EMBRAPII) e moderação de Andriei Gutierrez (ABES).

Painel Cibersegurança em debate: do firewall à resiliência digital, com Andréa Thomé (WOMCY), Georgia Barbosa (CISSA/CESAR), Rony Vainzof (Data Ethics & Cyber), Claudio Martinelli (Kaspersky).

Painel A indústria de software pós-IA: Adeus ao SaaS como conhecemos?, com Laura Constantini (Nido), Caio Moreti (GrupoQ), Pedro Carneiro (ACE Ventures), Luiz Sergio Leonel Utino (FINEP) e moderação de Lauro de Lauro (ABES).

Painel Regulação global de tecnologia: Harmonizando inovação, segurança e direitos, com Fabro Steibel (ITS), Igor Marchesini (Ministério da Fazenda), Caroline Rocabado (DASA).

Painel A IA como força transversal dos negócios, com Paula Faria (Necta/Connected Smart Cities), Ana Estela Haddad (Secretaria de Informação e Saúde Digital), Adriano Dias (Almaviva Solutions) e moderação de Jamile Sabatini Marques (ABES).

O ABES Summit 2025 conta com o patrocínio de Almaviva Solutions, APEX Brasil, CAESBRA, CGI.br, Devfy, Digiforte, EMBRAPII, FINEP, Kaspersky, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reafirmando o compromisso da ABES com ética, inovação responsável e sustentabilidade.

Serviço | ABES Summit 2025

Data: 8 de outubro de 2025, das 8h às 17h

Local: JW Marriott, Av. das Nações Unidas, 14401 – São Paulo/SP

Mais informações e inscrições: Site oficial do evento