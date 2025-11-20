Magnum lança relógio de edição limitada com especificações de engenharia premium para celebrar conquista do São Paulo FC

A Magnum apresentou oficialmente o relógio Magnum São Paulo FC 43 mm, uma peça de edição limitada desenvolvida com foco em engenharia mecânica, durabilidade estrutural e precisão de operação. O lançamento, realizado no Shopping Morumbi, marca os 20 anos do tricampeonato mundial do São Paulo FC e introduz ao mercado brasileiro um modelo que combina materiais de alta performance, processo produtivo refinado e soluções típicas de relojoaria técnica.

Durante o evento, o presidente da Magnum, Roberto Graziano, destacou a complexidade envolvida na tradução da história esportiva para uma peça mecânica de longa vida útil. “A proposta da marca foi criar um item que fosse, em si, uma joia, um ícone da paixão são-paulina”, afirmou.

Arquitetura e materiais: durabilidade como premissa

O relógio é produzido em aço inoxidável nobre, liga amplamente adotada em instrumentos de precisão graças à sua resistência mecânica, estabilidade térmica e baixa susceptibilidade a corrosão. A construção adota um processo de usinagem de alta tolerância, garantindo alinhamento estrutural entre caixa, coroa, fundo e fixação das hastes.

A face frontal utiliza cristal de safira sintética, material com dureza próxima à do diamante (9 na escala Mohs), oferecendo alta resistência a abrasões — característica fundamental para um relógio de uso contínuo. O cristal recebe ainda tratamento antirreflexo, otimizando leitura em condições de alta luminosidade.

Mecanismo automático: autonomia mecânica e eficiência energética

O coração do modelo é um movimento automático, mecanismo que utiliza o deslocamento natural do pulso para realizar o carregamento do rotor e alimentar o trem de engrenagens. Esse tipo de sistema elimina a necessidade de bateria, reduz o volume de resíduos eletrônicos e amplia significativamente o ciclo de vida da peça.

O fundo semivisível revela parte do conjunto mecânico, permitindo observação do rotor e dos elementos do movimento. Esse tipo de arquitetura, além de estética, facilita inspeções técnicas e reforça a proposta de transparência e alta engenharia aplicada.

As gravações internas fazem referência ao título mundial de 2005, incorporadas por meio de processo de marcação de precisão, evitando desgaste ao longo do tempo.

Edição limitada com personalização técnica

O modelo será ofertado em uma série limitada a 2005 unidades, número que corresponde ao ano da conquista celebrada. Cada peça recebe numeração individualizada e controle de lote para rastreabilidade.

Durante o lançamento, os jogadores Júnior, Amoroso e Diego Lugano receberam edições exclusivas.

“Lugano foi presenteado com o relógio que carrega a marca do seu eterno número 5. Da mesma forma, Júnior e Amoroso receberam suas edições personalizadas, marcadas com os números de suas camisas.”

Esse tipo de personalização exige processos adicionais de gravação, calibração de caixa e ajustes específicos para garantir que a alteração estética não interfira no desempenho mecânico.

Disponibilidade e configuração final

O relógio é comercializado em um estojo de madeira laqueada com proteção interna para transporte e armazenamento adequado. O Magnum São Paulo FC 43 mm chega ao mercado por R$ 3.990, com venda no site oficial da Magnum e na loja oficial do São Paulo FC. Sócios-torcedores contam com condições diferenciadas.

Combinando um mecanismo autossuficiente, materiais de alta dureza e processos de fabricação típicos de modelos premium, a edição limitada da Magnum se posiciona como uma peça voltada a colecionadores, entusiastas de engenharia mecânica e usuários que valorizam relógios com longa vida útil e construção técnica detalhada.