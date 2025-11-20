Dígitro Tecnologia destaca o pós-Black Friday como o verdadeiro teste do relacionamento entre marcas e consumidores

A Dígitro Tecnologia, referência nacional em soluções de comunicação corporativa, chama atenção para um ponto muitas vezes negligenciado no varejo: a Black Friday só se consolida como estratégia bem-sucedida quando o atendimento pós-venda funciona com a mesma eficiência do período promocional. Para Ivon Rosa, diretor de Relações com o Mercado, o comportamento das marcas no período imediatamente após a Black Friday e a Cyber Monday é o que realmente determina a fidelização do cliente. “Não adianta vender muito se o cliente não é bem atendido depois. O pós-venda é o que sustenta a confiança e garante que o consumidor volte a comprar”, afirma.

Segundo o executivo, o grande desafio está em oferecer continuidade no relacionamento, sem rupturas entre canais e etapas da jornada. Soluções tecnológicas que integram atendimento, histórico de comunicação e automação permitem que as equipes mantenham padrão de qualidade mesmo em momentos de alta demanda, garantindo uma experiência mais consistente para o consumidor.

Tecnologia e inteligência no centro do relacionamento

Com mais de quatro décadas de atuação, a Dígitro desenvolve tecnologias 100% nacionais voltadas à comunicação corporativa, atendimento inteligente e suporte contextualizado — com presença relevante no ecossistema varejista. A empresa reforça que a combinação entre inteligência artificial, automação e análise de dados tem sido decisiva para ampliar eficiência e personalização desde o primeiro contato até o pós-venda.

Os agentes autônomos de atendimento desenvolvidos pela companhia, já considerados uma evolução dos antigos chatbots, são capazes de interpretar contexto, aprender com o histórico de cada consumidor e adaptar o diálogo de forma mais natural. “Esses agentes aprendem com o histórico de cada consumidor e personalizam o diálogo sem perda de empatia. Eles reduzem o tempo de espera, eliminam falhas e fortalecem o relacionamento”, explica Ivon.

Para a Dígitro, o verdadeiro diferencial competitivo está na capacidade de sustentar essa qualidade mesmo após o pico de vendas. Empresas orientadas ao longo prazo — destaca o executivo — tratam o pós-venda como etapa estratégica, momento em que se define se a compra será apenas transação ou início de um relacionamento contínuo. “Com a aproximação da Black Friday e das festas de fim de ano, ainda há tempo para as empresas se prepararem para o aumento das demandas e estruturarem seus canais de atendimento. Para começar com o pé direito em 2026, é preciso colocar em prática o entendimento que a jornada do cliente não termina na conversão, ela continua com cada mensagem respondida, cada troca resolvida e cada feedback ouvido. É aí que a reputação se consolida”, finaliza Ivon Rosa.