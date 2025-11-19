Docusign mantém posição de liderança no Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para CLM pelo sexto ano seguido

Reconhecida internacionalmente por sua liderança em Intelligent Agreement Management (IAM), a Docusign (NASDAQ: DOCU) anunciou que foi novamente classificada como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para Contract Lifecycle Management (CLM). Este é o sexto ano consecutivo em que a empresa aparece entre as principais fornecedoras globais da categoria, reforçando sua posição de referência em tecnologia para gestão inteligente de acordos.

O novo reconhecimento destaca a evolução contínua da Docusign rumo a um padrão avançado de eficiência empresarial, impulsionado por inteligência artificial aplicada ao ciclo de vida dos contratos. Sua tecnologia permite transformar dados de acordos em insights acionáveis e automações que elevam produtividade, aceleram a geração de receita e reduzem riscos regulatórios e operacionais. Empresas ao redor do mundo utilizam o Docusign CLM para simplificar fluxos complexos, eliminar gargalos e maximizar o valor estratégico de cada relacionamento contratual.

“Acreditamos que sermos reconhecidos como um Líder por seis anos consecutivos reflete a visão incomparável da Docusign e sua comprovada capacidade de entregá-la para nossos clientes,” afirmou Allan Thygesen, CEO da Docusign. “Para nós, isso reforça nossa força em entregar impacto real para os negócios com inovações baseadas na nossa plataforma de Gestão Inteligente de Acordos.”

O posicionamento da empresa no quadrante de Líderes baseia-se em dois fatores avaliados pelo Gartner — Capacidade de Execução e Integralidade da Visão — parâmetros que indicam fornecedores capazes de gerar impacto mensurável, consistente e escalável. A conquista se soma a outros reconhecimentos recentes, como o prêmio de empresa de software e telecomunicações mais confiável da América, concedido pela Newsweek, e sua inclusão na lista Fortune Future 50, que destaca companhias com maior potencial de crescimento sustentável no longo prazo.

Com a intensificação do uso de IA em todas as etapas do ciclo de vida contratual — da redação assistida à análise de riscos e ao monitoramento contínuo —, a Docusign reforça sua missão de transformar a forma como organizações criam, interpretam e gerenciam acordos. O resultado é um ecossistema mais inteligente, integrado e preparado para competir na nova economia digital.