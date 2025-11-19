Pearson lança ferramenta de IA integrada à Microsoft, com estreia global no Brasil

A Pearson, líder global em educação e aprendizagem contínua, anunciou durante o Microsoft Ignite 2025, em São Francisco (EUA), o lançamento do Communication Coach, sua nova solução de inteligência artificial voltada ao desenvolvimento de habilidades de comunicação no ambiente corporativo. Codesenvolvido com a Microsoft, o produto estreia primeiro no Brasil, antes de chegar a outros mercados ao longo de 2026.

O lançamento reforça a estratégia global da Pearson de integrar ciência da aprendizagem, dados comportamentais e IA generativa para acelerar o desenvolvimento profissional — uma demanda crescente no mundo corporativo. Segundo o World Economic Forum (2025), comunicação é uma das três competências humanas mais críticas para o futuro do trabalho, enquanto 75% dos líderes de RH afirmam que a IA transformará a capacitação profissional nos próximos dois anos (Deloitte Human Capital Trends 2025).

Uma ferramenta de IA integrada ao fluxo de trabalho

O Communication Coach funciona de maneira nativa dentro do ecossistema Microsoft 365, com integração ao Teams, Outlook e Copilot. A ferramenta captura interações de comunicação — como reuniões, apresentações e mensagens profissionais — e processa esses dados por meio de IA para gerar feedback imediato, sempre fundamentado em ciência da aprendizagem.

A solução identifica oportunidades de melhoria relacionadas à clareza da comunicação, precisão linguística, adequação de tom ao contexto, interação em equipe, organização lógica das ideias e eficiência na transmissão de mensagens. Com base nessas análises, o sistema cria trilhas de desenvolvimento personalizadas, combinando insights de IA com conteúdo educacional proprietário da Pearson. O objetivo é transformar cada interação cotidiana em uma situação real de aprendizagem contínua e prática.

Brasil como palco do lançamento global

A decisão de lançar o produto primeiro no Brasil se baseia no ritmo acelerado de adoção de IA pelo mercado local. De acordo com o relatório Future of Work 2025, da McKinsey, o país figura entre os mercados mais dinâmicos da América Latina, com crescimento anual superior a 28% na adoção de tecnologias baseadas em IA. Outro estudo, a Microsoft Work Trend Index 2025, aponta que 75% dos profissionais brasileiros utilizam IA semanalmente para apoiar suas atividades — o maior índice entre todos os países analisados.

Para a Pearson, esse comportamento torna o país o ambiente ideal para testar e escalar soluções inovadoras. “É altamente significativo lançar no Brasil uma ferramenta que deve se expandir globalmente e que combina ciência da aprendizagem com IA para desenvolver continuamente habilidades humanas. Em um mundo onde a comunicação é cada vez mais estratégica, o Communication Coach tem o potencial de apoiar empresas e profissionais em áreas que impactam diretamente os resultados dos negócios”, afirma Cinthia Nespoli, CEO da Pearson Brasil. A fase piloto terá início no primeiro trimestre de 2026, com expansão gradual para América do Norte, Europa e Ásia até o fim do ano.

IA no trabalho brasileiro: um cenário em rápida evolução

O momento do lançamento também reflete a maturidade digital crescente do país. De acordo com a pesquisa “Idiomas e Habilidades” da Pearson Brasil, realizada em parceria com a Opinion Box com mais de 7 mil entrevistados, 90% dos profissionais brasileiros afirmam ter percebido mudanças no trabalho impulsionadas pela IA, enquanto apenas 10% dizem não ter sentido impacto.

Tendências globais reforçam esse movimento. O IBM Global AI Adoption Index 2025 aponta que 42% das empresas da América Latina já utilizam IA em escala, e outras 39% estão em fase ativa de testes — números que demonstram a adoção acelerada de tecnologias emergentes nas organizações da região. Com o Communication Coach, a Pearson reforça sua estratégia de ampliar o acesso a tecnologias educacionais aplicadas ao trabalho, oferecendo às organizações uma solução capaz de desenvolver competências de comunicação alinhadas às demandas de um mercado cada vez mais digital, orientado por dados e altamente competitivo.