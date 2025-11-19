Seven Summit 2025 reúne empreendedores do mercado digital que irão compartilhar as principais tendências do setor

A Eduzz, plataformas e vendas de infoprodutos do Brasil, realiza a 6ª edição do Seven Summit, que acontecerá nos dias 03 e 04 de dezembro, na Uzna (Sorocaba), e que reunirá empreendedores do mercado digital que compartilharão as tendências e as principais estratégias de crescimento para 2026.

O Seven Summit é o evento institucional da Eduzz e objetiva reconhecer a comunidade de produtores, parceiros e clientes do mercado digital e nessa edição traz como temática central: “Quando é de verdade, a gente sente”. Trata-se de uma verdadeira imersão focada em impulsionar o crescimento de negócios que estão alavancando a Creator Economy. Durante os dois dias de evento, estão previstas mais de 40 palestras com conteúdos aplicáveis, técnicas consagradas e conexões estratégias para empreendedores em diferentes ciclos de desenvolvimento.

“Estruturamos o Seven Summit 2025 como um grande palco de reconhecimento da comunidade da Eduzz evidenciando com um selo de excelência negócios digitais rentáveis, prósperos e com maior impacto no mercado”, afirma Regis Bortolin, diretor de Negócios e Mercado da empresa. “Vamos reunir grandes empreendedores que irão compartilhar estratégias validadas e práticas com foco em escalabilidade, marca e resultados sustentáveis”, complementa o executivo.

Entre os nomes já confirmados estão: Filippe Holzer (Estratégia e Vendas High Ticket), Leandro Aguiari (Storytelling e Posicionamento), Guto Galamba (Performance e Crescimento de Negócios), Natanael Oliveira (Funis Perpétuos e Automações), Ângela Sirino (Mentalidade e Inteligência Emocional), Fabiana Bertotti (Comunicação Autêntica e Branding Pessoal), dentre outros.

O Seven Summit 2025 foi idealizado sob a premissa de que o crescimento real tem que fazer sentido e está baseado em sete pilares: visão (ressignificada como previsibilidade), audição (como presença), olfato (faro, como oportunidade), paladar (sabor, como conexão), tato (como intuição), honra (propósito) e verdade (essência). “Cada pilar provoca um sentido que ativa uma reflexão real que sustenta a jornada dos negócios digitais que querem prosperar com a razão, mas, principalmente, com o coração”, detalha Marcelo Mattos, Líder de Marketing, Estratégias de Marca e Comunicação Externa da Eduzz.

Serviço: Seven Summit 2025

Data: 03 e 04 de dezembro de 2025

Local: Uzna | Av. Liberdade, 5005 – Éden, Sorocaba – SP

Inscrições: https://sevensummit.eduzz.com/