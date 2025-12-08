iBOI e Qualcomm lançam nova geração de brinco IoT e avançam na pecuária conectada brasileira

A digitalização do campo ganhou mais um marco com o lançamento da quarta geração do iBOI, brinco IoT desenvolvido pela Hardtech Agro iBOI em colaboração tecnológica com a Qualcomm. O dispositivo, que pesa apenas 19 gramas — uma redução significativa em relação à versão anterior — reúne sensores de temperatura e movimento, GPS, RFID passivo, conectividade 4G NB-IoT multioperadora, bateria recarregável e um chipset Qualcomm, reconhecido globalmente por eficiência energética e desempenho em aplicações de Internet das Coisas.

A nova arquitetura coloca a pecuária brasileira no centro das discussões sobre rastreabilidade, ESG e automação no agronegócio. Ao combinar hardware inteligente, software proprietário e conectividade móvel de longo alcance, o iBOI coleta dados em tempo real, transforma informação em inteligência acionável e permite que rebanhos de corte sejam monitorados como verdadeiros “ativos digitais”.

A plataforma iBOI foi desenvolvida com arquitetura aberta, facilitando integração com ERPs agropecuários, órgãos certificadores e instituições financeiras. O sistema registra inventário dinâmico, movimentação entre pastos, entrada e saída de lotes, rotas de deslocamento e análises comportamentais — como número de passos e identificação de inatividade — além de indicadores zootécnicos como GMD (Ganho Médio Diário) e projeções de peso. A geolocalização GPS integrada permite rastrear o deslocamento dos animais e configurar cercas virtuais com alertas automáticos para fugas ou movimentações irregulares.

Além disso, a medição contínua da temperatura corporal viabiliza detecção precoce de alterações fisiológicas, enquanto os painéis de gestão consolidam dados auditáveis exigidos por certificações ambientais, mercados internacionais e requisitos ESG cada vez mais rígidos na cadeia da carne.

Para Felippe Antonelle, vice-presidente executivo da UP2Tech, o potencial da tecnologia vai muito além da automação. “Mais do que apenas um brinco IoT, o iBOI representa um ecossistema que conecta a pecuária à gestão, ao crédito e à rastreabilidade. Nossa missão é democratizar o acesso à tecnologia no campo e acelerar a Pecuária 4.0 no Brasil,” afirma.

Design otimizado e robustez industrial

A nova geração do dispositivo incorpora o chipset Qualcomm, garantindo operação estável mesmo em áreas remotas e transmitindo dados essenciais duas vezes ao dia com autonomia de bateria de até 24 meses. O carregamento, feito por USB-C, leva cerca de 30 minutos. Fabricado em polipropileno com certificação IP67, o brinco resiste à chuva, poeira, variações climáticas e desgaste natural, com vida útil média de cinco anos. Como pode ser reutilizado, reduz custos ao produtor e também o descarte de lixo eletrônico no campo.

O uso simultâneo de RFID passivo — compatível com leitores amplamente usados pelo mercado — elimina a necessidade de dois brincos por animal e facilita auditorias em frigoríficos e certificadoras. Já a conectividade NB-IoT multioperadora amplia a cobertura em áreas rurais, garantindo transmissão contínua de dados, mesmo onde o 4G tradicional não é estável.

Parceria estratégica com a Qualcomm

A participação da Qualcomm na nova geração do iBOI reforça a importância crescente da conectividade avançada nas cadeias produtivas do agronegócio. “Na Qualcomm, acreditamos no poder da tecnologia para transformar setores e impulsionar o progresso global. Esta parceria com o iBOI reflete nossa ampla gama de soluções tecnológicas, projetadas para atender às necessidades de todos os mercados de forma robusta e eficiente. Levar a conectividade avançada e a confiabilidade de nossas soluções para a pecuária brasileira não é apenas um avanço tecnológico, mas também uma oportunidade de colaborar com um setor essencial para o desenvolvimento econômico e sustentável do país”, destaca Diego Aguiar, head de vendas da Qualcomm Brasil.

Com sensores aprimorados, maior eficiência e integração nativa com sistemas de gestão, a nova geração do iBOI reforça o movimento de digitalização no agronegócio — transformando a orelha do animal em uma central de dados inteligente que conecta produtividade, rastreabilidade, gestão financeira e sustentabilidade.