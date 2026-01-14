Mark & Bridges Technology firma parceria com Magic Software para oferta de Agentes Verticais de IA

A Mark & Bridges Technology, consultoria multinacional brasileira em serviços de TI, firmou parceria com a Magic Software Brasil para ofertar projetos de desenvolvimento de agentes verticais de IA, com foco na aceleração da transformação digital das organizações empresariais de todos os segmentos.

A companhia tem sede em São Paulo e escritórios nos Estados Unidos e México, e é especializada na implementação, migração e suporte a sistemas de gestão empresarial (ERP), com destaque para o SAP, Oracle e Totvs. Através da parceria com a Magic Software Brasil, a Mark & Bridges Technology amplia o seu portfólio de soluções para a execução de tarefas dedicadas a partir dos agentes verticais de IA.

“Temos uma motivação muito forte para este acordo: o interesse em aumentar a eficiência operacional de nossos clientes e parceiros e através da parceria com a Magic Software conseguimos oferecer soluções de IA estruturadas em nosso portfólio, o que nos proporcionará ofertar o que todas as áreas de negócio buscam”, comenta Marcos Gregório, CEO da Mark & Bridges Technology. “Identificamos na Magic Software a expertise necessária para assegurar a qualidade dos nossos projetos de agentes verticais de IA, além de seu histórico de sucesso em mais de 30 anos no desenvolvimento e integração de aplicações.”

Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, comenta que a expectativa com a parceria é fortalecer a presença de ambas as empresas em um mercado que cresce exponencialmente no Brasil. “Organizações de todos os segmentos estão sendo beneficiadas pelo poder dos Agentes Verticais de IA, que se diferenciam dos agentes de IA generalistas pela capacidade de hiperespecialização em funções específicas de negócios, sob demanda e de acordo com as necessidades da operação.

A proposta da parceria é integrar agentes verticais de IA aos processos empresariais para realizar execução automatizada de tarefas e fluxos de negócios, com foco em eficiência operacional, produtividade e tomada de decisões. Os mercados objetos do acordo estão nas áreas multi-indústria, como a TI, varejo, saúde, telecom, agro, educação, entretenimento e finanças.