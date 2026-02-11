Lemontech integra seguro-viagem à gestão corporativa de viagens

A Lemontech, plataforma especializada em tecnologia para gestão corporativa de viagens, firmou parceria estratégica com a Hero Seguros para integrar a contratação de seguro-viagem ao próprio fluxo de solicitação e gestão de viagens corporativas. A iniciativa reduz a fragmentação de processos, amplia a rastreabilidade das contratações e reforça a governança ao reunir, em um único ambiente, tecnologia, controle e proteção.

A partir de fevereiro, a contratação do seguro-viagem corporativo passou a ser realizada diretamente no fluxo de gestão da Lemontech, eliminando a necessidade de plataformas externas e procedimentos paralelos. Para a empresa, a parceria com a Hero Seguros representa um avanço na estratégia de ampliação do ecossistema de soluções oferecidas, elevando o nível de eficiência operacional e controle disponibilizado aos clientes. “Ao incorporar o seguro-viagem à jornada de gestão, reforçamos nosso papel como habilitadora de processos corporativos mais integrados, inteligentes e completos”, detalha Juliana Costa, diretora da Lemontech.

A integração responde a uma demanda recorrente do mercado corporativo, historicamente marcado por processos fragmentados e baixa visibilidade sobre os seguros associados às viagens de negócios. Ao centralizar a contratação dentro da plataforma, o processo passa a ser auditável e ganha mais transparência, permitindo que as empresas acompanhem, em tempo real, informações como valores contratados, prazos de vigência e colaboradores protegidos. “A integração transformou o seguro em um componente nativo da jornada de viagens, com contratação digital, mais transparência e aderência às diretrizes internas de compliance. Com isso, a proteção deixa de ser um item apartado e passa a fazer parte do processo de forma simples e alinhada às políticas do cliente, ampliando a segurança do viajante e reforçando o controle para as organizações”, explica Juliana.

Em sintonia com a constante evolução do mercado de turismo, a Hero Seguros conta com um portfólio de produtos desenvolvidos especialmente para o público corporativo, com coberturas diferenciadas – como substituição de executivo, proteção adicional para bagagens especiais e cobertura contra roubo ou furto qualificado de notebook e celular. Para Luciana Volante, Chief Revenue Officer da Hero Seguros, a parceria com a Lemontech reforça o posicionamento da seguradora ao conectar sua expertise em seguros a fluxos corporativos cada vez mais estruturados e digitais. “Temos por princípio simplificar e elevar a experiência com o seguro-viagem, tanto para quem vende, quanto para quem contrata. Essa parceria cumpre o nosso objetivo ao levar a oferta do seguro para dentro da jornada de compra da viagem, tornando o processo mais eficiente e inteligente”, declara Luciana Volante.