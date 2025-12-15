Parcerias

Parceria entre Ericsson e UFPA impulsiona pesquisa de ponta e desenvolvimento tecnológico no Brasil

A parceria de mais de duas décadas entre a Ericsson (NASDAQ: ERIC), empresa global de tecnologia em telecomunicações, e a Universidade Federal do Pará (UFPA) é um exemplo de cooperação entre o setor acadêmico e a indústria tecnológica, que consolida avanços significativos no campo das telecomunicações e formando gerações de profissionais altamente capacitados. Desde 2002, essa aliança estratégica já resultou em 35 projetos inovadores, no registro de 17 patentes, e contribui para o avanço das redes de comunicação, com foco no desenvolvimento de tecnologias habilitadoras do 6G.

Na região Norte, a UFPA se destaca como a única instituição de ensino superior a manter acordos de colaboração com a Ericsson, reforçando o papel crucial dessa parceria na inovação e no desenvolvimento regional. As linhas de pesquisa abordam desafios essenciais para as redes de comunicações atuais e futuras (5G/6G), impulsionando soluções tecnológicas que atendem às demandas globais e regionais.

Atualmente, a parceria envolve mais de 50 pesquisadores, distribuídos entre professores, alunos de graduação, pós-graduandos e pós-doutorandos. Esse trabalho resulta em contribuições fundamentais em três principais áreas de pesquisa relacionadas ao 6G: mimo massivo distribuído, gêmeos digitais e Redes Não Terrestres (NTN).

Os resultados dessa colaboração também incluem impacto direto no mercado de trabalho. Cerca de 33% dos funcionários da Ericsson Research no Brasil são ex-alunos da UFPA. Alguns deles iniciaram suas carreiras nos projetos de pesquisa realizados em parceria com a universidade, como André Mendes Cavalcante, engenheiro com mais de 10 anos de experiência na Ericsson, e atualmente é Pesquisador Sênior da Ericsson no país.

“Minha experiência com a Ericsson começou em 2002, dentro do ambiente de pesquisa da UFPA. Essa parceria foi essencial para moldar minha trajetória profissional, ensinando-me a buscar excelência, trabalhar em equipe e nunca parar de aprender. Hoje, sigo inspirado pelo mesmo espírito de inovação e colaboração que vivenciei no início”.

Além disso, a parceria promove intercâmbios internacionais, fortalecendo a conexão da academia com a indústria em âmbito global. Desde o início dessa cooperação, mais de 20 estágios foram realizados na sede da Ericsson na Suécia, proporcionando aos integrantes uma experiência valiosa em um ambiente de pesquisa de ponta. 

Edvaldo Santos,

Celeiro promissor: setor acadêmico e indústria tecnológica
Desde 2000, a Ericsson mantém parcerias estratégicas com universidades brasileiras para projetos de pesquisa em redes de comunicação. A colaboração com a UFPA é possível graças à Lei de Informática do Brasil e ao programa de bolsas MAI/DAI do CNPq. A iniciativa se fundamenta em três pilares principais no contexto brasileiro: aperfeiçoamento da pesquisa e educação, desenvolvimento de talentos e redução das disparidades regionais.

“Os projetos em parceria com instituições de ensino são um marco não apenas para a Ericsson, mas para o setor como um todo. Essa união nos permite explorar o potencial de tecnologias de ponta, como o 6G, enquanto formamos talentos que continuarão a liderar inovações no futuro. Além disso, reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento regional e com a criação de um ecossistema tecnológico inclusivo e avançado”, conclui Edvaldo Santos, Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson para o Cone Sul da América Latina.

Dennis Kanzlier
2 posts

Você também vai gostar

Leia também!
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Se você continuar a usar este site, você concorda com ele.