Parceria entre Ericsson e UFPA impulsiona pesquisa de ponta e desenvolvimento tecnológico no Brasil

A parceria de mais de duas décadas entre a Ericsson (NASDAQ: ERIC), empresa global de tecnologia em telecomunicações, e a Universidade Federal do Pará (UFPA) é um exemplo de cooperação entre o setor acadêmico e a indústria tecnológica, que consolida avanços significativos no campo das telecomunicações e formando gerações de profissionais altamente capacitados. Desde 2002, essa aliança estratégica já resultou em 35 projetos inovadores, no registro de 17 patentes, e contribui para o avanço das redes de comunicação, com foco no desenvolvimento de tecnologias habilitadoras do 6G.

Na região Norte, a UFPA se destaca como a única instituição de ensino superior a manter acordos de colaboração com a Ericsson, reforçando o papel crucial dessa parceria na inovação e no desenvolvimento regional. As linhas de pesquisa abordam desafios essenciais para as redes de comunicações atuais e futuras (5G/6G), impulsionando soluções tecnológicas que atendem às demandas globais e regionais.

Atualmente, a parceria envolve mais de 50 pesquisadores, distribuídos entre professores, alunos de graduação, pós-graduandos e pós-doutorandos. Esse trabalho resulta em contribuições fundamentais em três principais áreas de pesquisa relacionadas ao 6G: mimo massivo distribuído, gêmeos digitais e Redes Não Terrestres (NTN).

Os resultados dessa colaboração também incluem impacto direto no mercado de trabalho. Cerca de 33% dos funcionários da Ericsson Research no Brasil são ex-alunos da UFPA. Alguns deles iniciaram suas carreiras nos projetos de pesquisa realizados em parceria com a universidade, como André Mendes Cavalcante, engenheiro com mais de 10 anos de experiência na Ericsson, e atualmente é Pesquisador Sênior da Ericsson no país.

“Minha experiência com a Ericsson começou em 2002, dentro do ambiente de pesquisa da UFPA. Essa parceria foi essencial para moldar minha trajetória profissional, ensinando-me a buscar excelência, trabalhar em equipe e nunca parar de aprender. Hoje, sigo inspirado pelo mesmo espírito de inovação e colaboração que vivenciei no início”.

Além disso, a parceria promove intercâmbios internacionais, fortalecendo a conexão da academia com a indústria em âmbito global. Desde o início dessa cooperação, mais de 20 estágios foram realizados na sede da Ericsson na Suécia, proporcionando aos integrantes uma experiência valiosa em um ambiente de pesquisa de ponta.

Celeiro promissor: setor acadêmico e indústria tecnológica

Desde 2000, a Ericsson mantém parcerias estratégicas com universidades brasileiras para projetos de pesquisa em redes de comunicação. A colaboração com a UFPA é possível graças à Lei de Informática do Brasil e ao programa de bolsas MAI/DAI do CNPq. A iniciativa se fundamenta em três pilares principais no contexto brasileiro: aperfeiçoamento da pesquisa e educação, desenvolvimento de talentos e redução das disparidades regionais.

“Os projetos em parceria com instituições de ensino são um marco não apenas para a Ericsson, mas para o setor como um todo. Essa união nos permite explorar o potencial de tecnologias de ponta, como o 6G, enquanto formamos talentos que continuarão a liderar inovações no futuro. Além disso, reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento regional e com a criação de um ecossistema tecnológico inclusivo e avançado”, conclui Edvaldo Santos, Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson para o Cone Sul da América Latina.