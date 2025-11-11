Urgente: Guia do PC declara independência do e-mail e oficializa sua Central de Pautas na república do WhatsApp

Enquanto veículos de comunicação investem em robôs, automação e IA para filtrar 23.981 e-mails não lidos por dia, o Guia do PC tomou uma decisão histórica: abandonar o e-mail como principal canal de sugestões de pauta.

Sim, é oficial. Nós desistimos. Levantamos a bandeira branca para a caixa de entrada.

A partir de agora, assessores de imprensa podem (e devem!) mandar pauta diretamente pelo WhatsApp — e nós vamos priorizar quem fizer isso. É o futuro, o presente e também o jeito mais rápido de evitar que uma pauta incrível seja engolida pelo monstro chamado “spam”.

📲 Anotaê o link da Central de Pautas do Guia do PC e clica em https://wa.me/5511980000019

Não seja oldschool. Aqui, nada de “segue release anexo”, nada de PDF que pesa 30MB, nada de “prezado, segue uma sugestão que talvez possa interessar”.

Aproveite, é bem cimples:

Colou o texto na mensagem + foto para ilustrar? Estamos lendo.

Sem foto? Chances menores.

Em Word, PDF, zipado, num drive misterioso? Delete. Sumiu. Não vimos. Não saberemos.

Já dizia um sábio assessor de imprensa: “Quem cola no WhatsApp, aparece”.

(não disse, mas poderia ter dito, só não disse para não ser massacrado no LinkedIn…)

Para tornar tudo ainda mais organizado — sem aquele “oi, tudo bem?” acompanhado de áudios de dois minutos — pedimos só uma coisinha no primeiro contato:

Nome completo;

E-mail;

Agência para a qual trabalha;

Nome do cliente/empresa atendida.

Depois disso, é só manter a relação viva. 💙

Ah, e limites existem:

⛔ Não enviamos áudios.

⛔ Não atendemos ligações.

⛔ Não analisamos arquivos anexados de Word ou PDF (RIP .doc e .pdf ).

Vamos analisar as pautas todos os dias, de domingo a sexta, entre 8h e 10h da manhã, com respostas preferencialmente enviadas nesse mesmo período. Pautas com tecnologia, inovação ou impacto real para o mercado têm grandes chances de sair vencedoras. E se você já mandou pauta para veículos que nunca respondem, ou para colegas que sentem felicidade suprema ao apagar o seu e-mail sem ler, comemore: no Guia do PC, você será lido por um ser humano de verdade (e, às vezes, composto por café, desespero e trabalhado na força do ódio, mas bem humano).

Guia do PC, o melhor amigo do assessor de imprensa, com tecnologia sem burocracia, jornalismo sem adjunto adnominal e zero apego a anexos.

💙 Nos vemos no WhatsApp.