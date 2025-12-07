Alcatel-Lucent Enterprise lança access points Wi-Fi 7 outdoor para ambientes extremos e amplia portfólio de conectividade de alta performance

A Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), fornecedora global de soluções seguras de comunicação e redes para organizações e indústrias, anuncia a expansão de seu portfólio Wi-Fi 7 com o lançamento das séries Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1570 (AP1571 e AP1572) e OmniAccess® Stellar AP1561, seus novos access points projetados especificamente para ambientes externos severos. As soluções elevam o padrão de desempenho, confiabilidade e segurança em implantações que exigem alta resiliência — como operações industriais, campi, áreas urbanas, setores de transporte e cenários de conectividade crítica ao ar livre.

A expansão do uso de dispositivos conectados em ambientes externos — de câmeras de videomonitoramento e iluminação inteligente a sensores IoT, aplicações AR/VR e sistemas de transporte — tornou a conectividade outdoor tão estratégica quanto a interna. Neste contexto, o novo AP1570 combina a capacidade do Wi-Fi 7 com robustez industrial para entregar cobertura estável e alta capacidade mesmo sob luz solar direta, variações extremas de temperatura, umidade, poeira ou surtos elétricos.

Já o OmniAccess Stellar AP1561 surge como um access point outdoor de entrada, equipado com três rádios nas bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, oferecendo throughput de até 9,3 Gbps e uplink Ethernet multigigabit de 2,5 Gbps em modo combo. O modelo foi desenvolvido para implantações externas simplificadas, econômicas e escaláveis, mantendo desempenho consistente em diferentes topologias de rede.

A série AP1570 combina cinco rádios — triple-band, um rádio dedicado para varredura contínua e rádios Bluetooth e Zigbee integrados — permitindo suporte ampliado a serviços baseados em localização e aplicações IoT avançadas. Com throughput de até 9,3 Gbps e uplink combo Ethernet 10GE, o dispositivo elimina gargalos e atende ambientes de alta densidade e maior demanda de banda, sendo ideal para projetos complexos e de larga escala.

Todos os novos access points Wi-Fi 7 outdoor possuem design robusto com certificação IP67, proteção contra surtos e suporte a ampla faixa de temperatura, garantindo operação estável em condições climáticas severas. As soluções complementam o portfólio indoor Wi-Fi 7 da ALE — composto pelos modelos AP1511 e AP1521 — e antecedem a chegada de novos equipamentos para atender integralmente às necessidades de empresas de todos os portes, da PME à missão crítica.

Baseados em arquitetura de controle distribuído, os equipamentos eliminam a necessidade de controladores centrais, reduzindo o TCO e aumentando a resiliência da rede. As soluções incluem ainda segurança aprimorada com WPA3, suporte a MACsec (opcional), além de maior flexibilidade para escalabilidade horizontal.

Segundo , Gerente de Linha de Produtos OmniAccess Stellar da Alcatel-Lucent Enterprise, “nossos novos access points Wi-Fi 7 outdoor são robustos e oferecem o mesmo nível ideal de conectividade dos nossos produtos Wi-Fi 7 tradicionais, mas com recursos adicionais que os tornam resistentes e seguros o suficiente para lidar com todos os desafios dos ambientes externos. Temos orgulho de ampliar nosso portfólio de soluções de conectividade para atender às necessidades individuais de nossos clientes dos mais diversos setores.”

Os APs OmniAccess Stellar, assim como a família de switches Alcatel-Lucent OmniSwitch®, podem ser gerenciados por meio do OmniVista® Network Management, plataforma unificada de gestão baseada em IA, disponível em versões local e em nuvem. A solução centraliza automação, onboarding de usuários e dispositivos IoT, além de entregar insights e análises detalhadas para otimizar a operação da rede.