NETSCOUT amplia dados prontos para IA e acelera digitalização de operadoras

A NETSCOUT anunciou a ampliação de sua solução Omnis™ AI Insights para provedores de serviços de comunicação (CSPs), reforçando sua estratégia de entregar dados inteligentes já preparados para aplicações de inteligência artificial em larga escala .

O movimento responde a um desafio central do setor: transformar volumes massivos de dados de rede em informações realmente acionáveis. Embora 64% dos executivos C-level de telecom estejam escalando iniciativas de IA, 45% apontam os dados como o principal obstáculo à expansão dessas estratégias.

Com a evolução da plataforma, a NETSCOUT passa a oferecer uma base estruturada para IA agêntica aplicada à experiência do cliente, à manutenção preditiva e à segurança de rede. A proposta é clara: converter dados brutos de tráfego em inteligência pronta para consumo por agentes de IA, reduzindo custo, risco e complexidade operacional.

O Omnis™ AI Sensor entrega, em tempo real, dados selecionados e normalizados, permitindo correlação multi-domínio em ambientes complexos como 5G, RAN, Core, MEC e Transport. A solução cria uma visão unificada da rede móvel, vinculando desempenho técnico à experiência real do assinante, o que acelera análises de causa raiz e melhora decisões operacionais.

Complementando essa arquitetura, o Omnis™ AI Streamer atua como um motor programável de seleção e enriquecimento de dados, convertendo telemetria massiva em fluxos menores, estruturados e de alta fidelidade. Com recursos de extração, agregação e rotulagem de sinais críticos, além de enriquecimentos opcionais baseados em machine learning, os CSPs conseguem alimentar agentes externos de IA com informações mais precisas e processáveis.

Richard Fulwiler

Segundo Richard Fulwiler, diretor sênior de gestão de produtos da NETSCOUT, os agentes de IA somente produzem resultados relevantes quando baseados em inteligência multi-domínio cuidadosamente selecionada e extraída da atividade real em todo o ecossistema digital. “Ao reduzir drasticamente o volume de dados, a complexidade e as exigências de infraestrutura para armazenamento e processamento, ao mesmo tempo minimizando riscos por reforçar a segurança da rede, ajudamos os CSPs a transformar o serviço e atendimento ao cliente de um centro de custo em um recurso estratégico que protege receitas e fortalece a confiabilidade”.

A companhia apresentará as novidades durante o Mobile World Congress 2026, em Barcelona. E, ao posicionar dados estruturados como o ponto de partida para IA confiável, a NETSCOUT reforça um princípio cada vez mais evidente no setor: não existe inteligência artificial eficiente sem inteligência de dados bem arquitetada.

