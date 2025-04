Viveo potencializa CX com automação inteligente da AP Digital Services

Apostando em inovação para escalar sua operação e melhorar o relacionamento com os clientes, a Viveo — ecossistema de saúde que integra empresas desde a produção até a distribuição de insumos e medicamentos — implementou uma solução digital automatizada desenvolvida pela AP Digital Services. O Portal Customer Care, desenvolvido com foco em eficiência e experiência do usuário, transformou a jornada de atendimento da Viveo, combinando automação, dados em tempo real e segurança cibernética.

Transformação digital estratégica e centrada no cliente

Com mais de 25 anos de atuação no setor de saúde, a Viveo deu um passo decisivo rumo à digitalização ao adotar uma plataforma de relacionamento baseada em tecnologia de ponta. O novo portal, criado com metodologias de Design Thinking e cocriação, automatizou etapas críticas do processo de cotações, melhorando a velocidade, a precisão e a escalabilidade das operações.

“O Portal Customer Care viabilizou uma transformação digital ambiciosa na Viveo, permitindo um contato mais próximo e dinâmico com nossos clientes. Desde então, a AP Digital Services tem sido uma parceira fundamental, fornecendo a expertise tecnológica necessária para impulsionar nossa evolução”, afirma Guilherme Tavone, Diretor de Tecnologia da Informação da Viveo.

Resultados concretos com tecnologia aplicada à experiência do cliente

A integração da solução trouxe impactos expressivos nos indicadores de atendimento e produtividade, como:

Automação em larga escala : mais de 90% das cotações agora são processadas automaticamente, com precisão e rastreabilidade aprimoradas;

Alto volume de interações digitais : mais de 1 milhão de atendimentos realizados por canais digitais, oferecendo conveniência e agilidade aos usuários;

Autosserviço inteligente : a plataforma processa mais de 70 mil atendimentos mensais, sendo 60% resolvidos diretamente pelos clientes, sem mediação humana;

Respostas 50% mais rápidas : o tempo médio de resposta caiu pela metade, otimizando o fluxo e reforçando a satisfação dos clientes;

Fidelização por meio da personalização: com respostas mais rápidas e interações personalizadas, a retenção de clientes aumentou significativamente.

Tecnologia como alicerce de uma nova experiência digital

A transformação foi estruturada em três pilares-chave:

Pessoas – capacitação das equipes para utilização eficiente da nova plataforma;

Processos – redesenho completo do fluxo de cotações, eliminando gargalos operacionais;

Tecnologias – aplicação de soluções como automação, cloud computing, análise de dados, inteligência artificial e assistente virtual para garantir escalabilidade e segurança.

“A automação de processos realizada pela AP Digital Services permitiu resultados rápidos e mensuráveis, garantindo uma experiência excepcional para os clientes e fortalecendo a competitividade da Viveo”, afirma Luciana Miranda, VP e CMO da AP Digital Services.

Com foco na excelência digital e na evolução contínua, a Viveo reforça seu compromisso com a inovação e a construção de uma jornada do cliente mais eficiente, segura e conectada às novas demandas do setor de saúde.