Jogar um game interessante de vez em quando, não faz mal a ninguém! O mercado dos jogos tem crescido a cada ano aqui no Brasil. Isso tem feito com que cada vez mais pessoas tenham acesso a games interessantes com preços bem mais atrativos. No entanto, todo esse conteúdo seria inútil se você não pudesse salvar o seu progresso em cada jogo. O Steam conta atualmente com um sistema que possibilita salvar o seu progresso na nuvem. Mas, nem todos os jogos são capazes de utilizar esse serviço. Alguns, ainda salvam o progresso do jogo no HD do computador.

Embora o HD do seu computador tenha capacidade de armazenar seu progresso, isso não é a maneira mais segura e nem a mais prática. Caso você tenha que formatar o seu computador, ou queira continuar a jogar o seu game preferido em outra máquina, o salvamento local impossibilita isso. Pior ainda, se o PC der algum problema crítico, você não poderá recuperar o seu progesso e terá que começar tudo de novo.

Caso você tenha comprado um jogo na Steam ou em qualquer outra plataforma que não possui salvamento na nuvem, preste atenção ao tutorial abaixo! Iremos mostrar como criar um link simbólico e salvar seu progresso no Dropbox!

Criando um link simbólico

Nesse tutorial iremos utilizar o jogo Starbound que foi comprado pelo Steam. Para quem não sabe, atualmente o Starbound salva seu progresso no PC do usuário.

Lembrete: Você deve ter o Dropbox instalado e configurado no seu computador.

A primeira coisa que você deve fazer é localizar a pasta onde o jogo guarda os arquivos com o seu progresso. No caso do Starbound é na pasta:

D:\_steam\steamapps\common\Starbound\storage

Você copia e cola esse endereço num bloco de notas.

Depois, localize a pasta dentro do Dropbox que você deseja fazer o Backup automático. No meu caso, ficou esse caminho:

D:\Dropbox\PC\game\starbound\save

Você também deve copiar e colar esse endereço no bloco de notas.

Com a pasta criada, copie e cole o conteúdo do seu jogo salvo para o Dropbox.

Depois disso, apague a pasta original ou apenas renomeie a mesma com um _ (underline) antes do nome dela.

Para o próximo passo aperte a tecla Windows no seu teclado e digite “cmd“. Clique com o botão direito no aplicativo que apareceu e escolher “Executar como administrador“

Com o prompt de comando aberto, digite: mklink /D “local original” “local no dropbox”. No caso dos meus links o comando ficaria assim:

mklink /D “D:\_steam\steamapps\common\Starbound\storage” “D:\Dropbox\PC\game\starbound\save”

Depois disso basta apertar Enter que um link simbólico será criado.

Dessa maneira, toda vez que o jogo alterar o conteúdo na pasta original, o Dropbox também atualizará seus arquivos. Assim você sempre terá a versão mais recente de seu progresso no Dropbox.