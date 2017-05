Por padrão o Windows 10 comprime as imagens JPEG que você uma como papel de parede do seu computador para algo em torno de 85% da qualidade original. Para a grande maioria, isso não faz diferença nenhuma no seu dia a dia. No entanto, alguns usuários ficam incomodados de observar suas lindas imagens com uma qualidade inferior quando foram colocadas como papel de parede.

Nós não sabemos ao certo porque o Windows 10 comprime os papéis de parede. Com certeza, não é questão de armazenamento, talvez tenha mais haver com a sincronização de PCs que compartilham a mesma conta Microsoft. No entanto, papéis de parede não são muito grandes para ser necessário essa função apenas para uma eventual sincronização.

Vamos ver agora como desabilitar essa compactação

Desabilitando a compactação dos papéis de parede do Windows 10

Para desativar a compactação dos papéis de parede do Windows 10, você terá que fazer uma alteração no registro do Windows.

Atenção: O Editor do Registro do Windows é uma ferramenta poderosa. O mal uso da mesma pode tornar o seu computador instável ou inoperante. O procedimento que iremos fazer é bem simples. Se você seguir exatamente o passo a passo não deve acontecer nenhum problema.

O primeiro processo é abrir o Editor do Registro do Windows. Para isso aperte as teclas Windows e digite “regedit“.

No Editor do Registro use a barra lateral esquerda para navegar até a seguinte chave:

HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop

Agora você irá criar um novo valor dentro da chave Desktop. Para isso clique com o botão direito do mouse numa área em braco e selecionar Novo > valor DWORD (32 bits). Coloque este nome JPEGImportQuality como o nome do valor.

Agora clique duas vezes em cima do valor que você acabou de criar. Irá aparecer uma caixa e você deverá configurá-la do seguinte modo: em base, marque a opção Decimal. No campor Dados do valor, coloque um valor entre 60 e 100, onde 100 é a qualidade máxima da imagem. Depois de tudo está pronto, clique em Ok.

Para que a alteração tenha efeito, você precisará reiniciar o seu computador e definir uma nova imagem como papel de parede. Qualquer imagem que você definir a partir de agora como plano de fundo não receberá nenhuma compressão.