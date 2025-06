Qlik apresenta inovações em IA, nuvem e integração de dados na Febraban Tech 2025

A Qlik, que atua em integração, qualidade de dados, analytics e Inteligência Artificial, participa da Febraban Tech 2025 com um portfólio robusto de inovações voltadas à adoção segura, escalável e governada da IA no setor financeiro. Entre os destaques estão o Qlik Open Lakehouse, a nova região de nuvem no Brasil, recursos de experiência agêntica, além de ferramentas como o Qlik Analytics Migration Tool e a plataforma Qlik Talend Cloud. O evento acontece de 10 a 12 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Segundo pesquisa da Qlik com executivos brasileiros, 94% consideram a IA essencial para o sucesso de suas organizações. No entanto, 49% relatam redução nos investimentos na tecnologia devido à falta de confiança. “O setor financeiro lida com grandes volumes de dados sensíveis diariamente, e isso exige uma base sólida de governança, integração e qualidade. É exatamente o que a Qlik entrega: uma infraestrutura confiável para suportar a evolução da IA com segurança e eficiência”, afirma Olimpio Pereira, Country Manager da Qlik Brasil.

No estande E192, a Qlik apresenta o Qlik Open Lakehouse, solução gerenciada baseada em Apache Iceberg, integrada ao Qlik Talend Cloud. Com desempenho até cinco vezes mais rápido e custos até 50% menores, permite ingestão em tempo real, interoperabilidade entre mecanismos analíticos e governança completa dos dados em um ambiente unificado.

Outro diferencial é a experiência agêntica, que permite aos usuários interagir com os dados por meio de agentes de IA especializados. Com o Qlik Answers, é possível obter respostas em linguagem natural a partir de dados estruturados e não estruturados, com rastreabilidade e sugestões de ações automáticas. Os agentes identificam riscos, oportunidades e otimizam pipelines de dados conforme os objetivos de negócio.

A Qlik também apresenta novos recursos avançados de IA integrados ao Qlik Cloud Analytics, como o multivariate time series forecasting, que permite previsões baseadas em múltiplas variáveis de negócio, e ferramentas como write table e table recipes, que simplificam a preparação e o enriquecimento de dados com mais de 60 funções visuais.

Para apoiar a migração segura de dados para a nuvem, a empresa apresenta o Qlik Analytics Migration Tool, que acelera o processo com fluxos guiados e suporte a projetos self-service ou com parceiros certificados, assegurando continuidade visual, validação e suporte a grandes volumes de dados em ambientes regulados.

A nova Qlik Cloud Brasil também será destaque, oferecendo às empresas locais todos os recursos da nuvem Qlik com soberania de dados, menor latência e conformidade com regulamentações nacionais, além de atualizações contínuas das soluções de IA.

Fechando o portfólio, o Qlik Talend Cloud integra dados com curadoria inteligente, produtos de dados reutilizáveis e um marketplace interno que acelera a entrega e o uso de dados confiáveis para aplicações de IA, analytics e automação de processos críticos no setor financeiro.