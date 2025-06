Daten destaca soluções de hardware de alto desempenho na Febraban Tech 2025

A Daten, fabricante nacional de computadores, participa da Febraban Tech 2025, maior evento de tecnologia e inovação para o setor financeiro do Brasil, que acontece de 10 a 12 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP). No estande da parceira Solutis Tecnologia (C72), a empresa apresenta sua linha de notebooks, mini PCs e monitores voltados para ambientes corporativos exigentes, com foco em desempenho, robustez, segurança e eficiência.

Os dispositivos foram desenvolvidos para atender as necessidades específicas de bancos, seguradoras, fintechs e demais instituições financeiras, que demandam alta disponibilidade operacional, confiabilidade e proteção de dados em grande escala.

“A evolução tecnológica no setor financeiro exige soluções que combinem performance e confiabilidade. A Daten está atenta a essas demandas e continua ampliando seu portfólio com equipamentos que acompanham essa transformação, com inovação e qualidade reconhecida”, afirma Christian Dunce, sócio-diretor da Daten. “Participar novamente da Febraban Tech reforça nosso compromisso como parceiro estratégico desse ecossistema.”

Mini PC DC6D-U

Compacto, silencioso e eficiente, o modelo é ideal para agências bancárias, centrais de atendimento e ambientes com espaço limitado. Suporta até três monitores simultâneos, otimizando o multitarefas. Entre os diferenciais para o setor estão: gabinete tool-less, sensor de intrusão, suporte a TPM 2.0, fixação VESA e ampla conectividade com HDMI, Display Port, VGA e USBs. Conta com processador Intel, até 64 GB de memória DDR4 e armazenamento híbrido com SSD e HD.

Notebook DCM4B-4

Projetado para profissionais em campo, auditorias e funções com alta demanda por mobilidade e segurança. Disponível com tela LED HD ou Full HD de 14,1” antirreflexo, webcam com cortina de privacidade, sensor biométrico, leitor de cartão SD e certificação militar MIL-STD 810. Oferece processadores Intel, até 64 GB de memória DDR4 e armazenamento de até 2 TB.

Daten Book Pro

Desenvolvido para executivos, analistas e profissionais que atuam com visualizações analíticas complexas, o modelo combina desempenho gráfico com mobilidade. Equipado com Intel® Arc™ Graphics, processadores Intel, memória DDR5 de até 64 GB e SSD de até 1 TB, é ideal para aplicações de BI, modelagens financeiras e simulações. Traz também conectividade Wi-Fi 6E, Bluetooth e recursos de áudio com cancelamento de ruído.