Awdio aposta na digitalização das rádios para democratizar dados e ampliar receita no streaming

Com mais de 10 mil emissoras em operação no Brasil, o rádio segue sendo um veículo essencial para a disseminação de notícias, cultura, cidadania e educação. No entanto, quase metade dessas estações ainda não conta com receitas publicitárias significativas. “Esse dado revela o quanto o setor ainda tem espaço para evoluir com o apoio da tecnologia”, destaca Daniel Almeida, CEO da Awdio — sistema de áudio da Watch, plataforma de streaming voltada para provedores de internet (ISPs).

Mesmo em um cenário dominado por plataformas globais, o rádio continua entre os meios de comunicação mais populares do país. E é justamente nesse campo de inovação tecnológica que a Awdio propõe atuar: digitalizando, conectando e monetizando o ecossistema radiofônico brasileiro.

De acordo com o estudo Inside Audio 2023, da Kantar IBOPE Media, 80% da população das 13 principais regiões metropolitanas do país ainda ouve rádio. O mesmo levantamento aponta um aumento do consumo via streaming, especialmente entre o público de 25 a 54 anos, refletindo uma mudança no modo de acesso ao conteúdo.

“Foi pensando nesse contexto que nasceu a Awdio: para preencher a lacuna tecnológica que ainda existe no rádio. Sempre relevante na comunicação, o setor precisa ser integrado ao universo digital”, reforça Almeida. A proposta se apoia em quatro pilares estratégicos: digitalização com tecnologia própria (Awdio Meeva), expansão da audiência com apoio da base da Watch, monetização por meio de publicidade local e programática, e democratização do acesso a dados — até então ausentes no segmento.

Hoje, a Awdio já conta com 25 mil ouvintes e 200 ISPs parceiros. Por meio do aplicativo, conecta rádios ao público digital, oferecendo uma presença online estruturada, métricas em tempo real e novas formas de gerar receita com o streaming.

Diferente de outras soluções, a Awdio entrega um painel analítico completo, permitindo que as rádios acompanhem indicadores como tempo de escuta, tipo de dispositivo, localização e hábitos de consumo — tudo em tempo real.

“Pela primeira vez, o rádio tem acesso a dados digitais de audiência. Essa inteligência é fundamental para melhorar a programação, conhecer melhor o público e atrair anunciantes com mais precisão”, afirma Almeida.

A publicidade na plataforma também ganha um novo patamar: com o uso de inteligência artificial e dados de comportamento, é possível personalizar anúncios de acordo com a localização e o perfil dos usuários. Isso transforma o rádio digital em um canal efetivo de mídia programática regionalizada.

Além disso, a Awdio oferece um ecossistema interativo, com mais de 13 mil rádios globais, audiobooks clássicos, chat entre ouvintes e recomendações personalizadas. Para os provedores de internet, é uma oportunidade de diferenciação, fidelização e geração de valor com uma solução escalável de entretenimento.

A Watch, que já reúne conteúdos como filmes, séries, canais ao vivo e aluguel de lançamentos, se consolida como o principal hub de streaming para ISPs no Brasil. Com a chegada da Awdio, o portfólio se expande com áudio como serviço, oferecendo modelos de assinatura com receita mínima garantida e planos premium — incluindo opções familiares e livres de anúncios.

“Acreditamos que a transformação do rádio passa pelos provedores. Eles conhecem o território, o público e possuem a infraestrutura para entregar áudio de qualidade e em larga escala. Com a Awdio, unimos inovação, conteúdo e dados para ressignificar uma mídia tradicional, tornando-a mais relevante e rentável”, finaliza Almeida.