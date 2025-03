CINCO PERGUNTAS: Mathias Brem, Sócio-Fundador e CDO da Rox Partner

Segundo a Harvard Business Review Analytic Services, organizações que utilizam dados de forma eficaz têm 2,6 vezes mais chances de superar suas metas de receita e são 3,1 vezes mais propensas a alcançar melhorias significativas em eficiência operacional. Com a crescente importância dos dados no ambiente corporativo, a alfabetização em dados tornou-se uma competência fundamental para o sucesso organizacional.

Mathias Brem, sócio-fundador e CDO da Rox Partner, consultoria especializada em dados e cibersegurança, compartilha insights sobre a importância do letramento em dados e como empresas podem implementar esse processo de forma eficiente. Confira as CINCO PERGUNTAS:

1. Por que a alfabetização em dados é essencial para as organizações?

No cenário atual, saber ler, manusear e interpretar dados é uma habilidade técnica essencial, independentemente do setor. A alfabetização em dados permite que as empresas tomem decisões mais informadas e alinhadas estrategicamente com as demandas do mercado. Ao democratizar o acesso às informações dentro da organização, garantimos que cada decisão seja fundamentada em dados concretos e atualizados.

2. Quais são as principais tendências no mercado de dados em tempo real e como as empresas devem se preparar?

Até 2025, cerca de 30% da ‘esfera de dados global’ será composta por informações em tempo real. Isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Empresas que adotam tecnologias como Data Lakes e Data Warehouses e treinam suas equipes para utilizar essas ferramentas em tempo real estão mais preparadas para reagir e se alinhar rapidamente às mudanças do mercado.

3. Como promover a alfabetização em dados em áreas que tradicionalmente não lidam com TI?

A alfabetização em dados não é mais restrita aos profissionais de TI. Hoje, colaboradores de todas as áreas, desde gestão até marketing, precisam dessas competências para tomar decisões embasadas. O conhecimento em linguagens de programação e ferramentas de visualização de dados está se tornando tão essencial quanto a proficiência em inglês no passado recente.

4. Qual a importância do treinamento contínuo em dados para manter a competitividade?

Com a vasta oferta de plataformas de educação online e programas especializados, como a Rox School, o treinamento em dados tornou-se mais acessível. No entanto, a formação em dados deve ser contínua, com as empresas incentivando seus funcionários a buscar especialização constantemente. Isso garante que a organização se mantenha competitiva e preparada para os desafios do mercado.

5. Como a cultura de dados pode impulsionar a inovação nas empresas?

Uma cultura de dados promove transparência, accountability e inovação. Ao garantir que todos os colaboradores tenham acesso e saibam interpretar os dados, a empresa não só melhora a confiança de clientes e parceiros, mas também abre caminho para novas inovações que podem surgir da análise de grandes volumes de informações. Companhias que utilizam dados de forma estratégica geram valor real para o mercado e para a sociedade como um todo.