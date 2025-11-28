Magic Software Brasil anuncia parceria com a Skyone para projetos de Dados e IA

A Magic Software Brasil, com mais de 20 anos de atuação em integração de sistemas e automação de processos, firmou parceria com a Skyone, empresa que simplifica a adoção de tecnologia nos negócios — da nuvem à inteligência artificial — com a finalidade de ampliar sua oferta de soluções para hiperautomação e uso de agentes verticais de IA capazes de executar processos empresariais de ponta a ponta.

Esses agentes verticais representam a nova geração de automação inteligente. Diferentes dos agentes de IA generalistas — como ChatGPT, Copilot ou Gemini —, que respondem a variados contextos, eles operam com profundidade em domínios específicos do negócio. São treinados com regras, dados estruturados, workflows internos e integrações nativas com sistemas corporativos, como ERPs, CRMs, plataformas logísticas, ferramentas financeiras e ambientes de analytics. Dessa forma, não apenas “respondem”, mas executam, tomam decisões, integram informações de múltiplas bases e completam tarefas de forma autônoma. Isso permite que realizem conciliações financeiras, análises de crédito, atualizações de estoque, triagem e classificação de chamados, auditoria de documentos, previsões operacionais, recomendações de compra ou até a automação completa de ciclos financeiros e logísticos — sempre alinhados às regras de negócio e políticas de governança das empresas.

Ao incorporar o Skyone Studio ao seu portfólio, a Magic Software Brasil passa a combinar a robustez de sua camada de integração com a capacidade da Skyone de estruturar agentes verticais de IA, criando fluxos automatizados que ampliam ganhos de eficiência, reduzem a carga operacional das equipes e oferecem às lideranças dados mais precisos para a tomada de decisão. A parceria avança a jornada de automação inteligente ao qualificar dados, conectar aplicações corporativas e viabilizar, com governança, a implantação de agentes que realmente executam trabalho operacional crítico em escala.

Para Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, o acordo representa um avanço estratégico na trajetória da empresa, que há décadas viabiliza a interconexão de sistemas e processos no mercado brasileiro. Ele afirma que vê na união com a Skyone um caminho natural para oferecer a próxima geração de produtividade empresarial. “Este é um passo fundamental para levar nossos clientes a um novo patamar de eficiência e inovação, oferecer soluções do estado da arte para a transformação digital”, enfatiza o executivo.

A Skyone compartilha da mesma visão. Para Rennan Sanchez, CTO e cofundador da empresa, a união das expertises potencializa a adoção de inteligência artificial aplicada ao negócio, tornando a tecnologia mais acessível e escalável para organizações de todos os portes. “A parceria une duas empresas comprometidas com a inovação e a eficiência operacional. Acreditamos que essa colaboração vai acelerar a adoção da automação inteligente nas empresas brasileiras, a partir de tecnologias acessíveis e escaláveis para apoiar a transformação digital e a evolução dos negócios com inteligência artificial”, destaca.

Com a convergência entre integração de alto desempenho e agentes verticais inteligentes, a iniciativa cria as bases para que empresas brasileiras avancem rapidamente em direção a operações totalmente automatizadas, processos autônomos e decisões orientadas por dados — elementos essenciais para a competitividade na nova economia digital.