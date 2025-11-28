Omnis AI Insights, da NETSCOUT, leva observabilidade orientada por IA ao centro da estratégia de TI

A NETSCOUT apresentou ao mercado o Omnis AI Insights, uma plataforma de dados de rede de alta fidelidade projetada para atender a uma necessidade cada vez mais urgente das operações modernas: transformar tráfego complexo em inteligência acionável para IA, AIOps e cibersegurança. A solução, que captura e cura metadados derivados de análise profunda de pacotes, chega em um momento em que empresas lidam com ambientes distribuídos, múltiplas nuvens e cargas de trabalho movidas por microserviços — um cenário em que ferramentas tradicionais de monitoramento já não acompanham o ritmo.

O Omnis AI Insights funciona como uma camada de dados confiável para alimentar motores de inteligência artificial, eliminar duplicidades e fornecer contexto operacional e de negócios em tempo real. Esse conjunto de informações, integrável a data lakes e plataformas de analytics, promete reduzir falsos positivos, acelerar a identificação de anomalias e melhorar a priorização de incidentes com base no impacto real ao negócio.

Segundo a NETSCOUT, a proposta responde a um problema central: empresas ainda dependem de dashboards estáticos e alertas por threshold — modelos criados antes da era da IA — que não consideram o volume, a velocidade e a variedade de dados que as operações enfrentam hoje. O diretor geral da NETSCOUT no Brasil, Geraldo Guazzelli, resume assim o desafio: “À medida que volumes, velocidade e variedade de dados crescem, o custo do tempo perdido com análises cresce junto. A resiliência agora depende de detectar problemas rapidamente e identificar quais deles terão impacto significativo nos negócios. As equipes de TI precisam enxergar e explorar de maneira diferente hoje, e há uma demanda por uma interface voltada à próxima geração de líderes.”

Guazzelli destaca que a nova geração de profissionais busca respostas instantâneas e em linguagem natural, um comportamento influenciado pelo uso cotidiano de IA generativa. Nesse contexto, ferramentas que exigem navegação manual por inúmeros dashboards tendem a perder espaço. “Essa nova geração de inovadores não gastará tempo vasculhando dashboards, tentando conectar todos os pontos sobre ‘verdades’ parciais. Seu papel se tornará o de cérebro, buscador de fatos e consciência das descobertas geradas por IA, validando, interpretando e transformando em respostas conclusivas e ações efetivas”, afirma.

Além de operar como base de dados para IA, o Omnis AI Insights busca unificar telemetrias técnica, operacional e financeira. A plataforma foi desenvolvida para interoperar com soluções de parceiros tecnológicos, exportar informações em formatos abertos e alimentar sistemas externos, encurtando o time to value de projetos de automação, migração para nuvem e resposta a incidentes.

Os números divulgados pela empresa ajudam a contextualizar o tamanho do problema que a plataforma tenta resolver. Dados globais indicam que 97% das organizações planejam investir em IA generativa, mas 69% ainda têm dificuldade em acessar os dados necessários para sustentar esses projetos. Ao mesmo tempo, 40% relatam imprecisão nos resultados gerados por IA devido à baixa qualidade dos dados de entrada, e 30% das informações capturadas para observabilidade são duplicadas, o que aumenta custos e compromete a confiabilidade das análises.

Para a NETSCOUT, o caminho é claro: plataformas de observabilidade orientadas por inteligência artificial devem assumir protagonismo na arquitetura das operações digitais. Em sua avaliação, “Organizações que adotarem plataformas de observabilidade orientadas por IA estarão mais bem preparadas para tomar decisões em segundos, não em horas”, conclui Guazzelli.

Com o Omnis AI Insights, a empresa se posiciona para disputar um espaço cada vez mais relevante: o da camada de dados que sustenta a automação inteligente, a resiliência operacional e a eficiência em ambientes distribuídos. Um campo que, no ritmo atual de transformação, se tornou peça fundamental da competitividade digital.