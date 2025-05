Como a adaptação à IA está se tornando crucial para o desenvolvimento profissional e pessoal

Em outras gerações, surgiram dúvidas sobre como nos adaptaríamos a novidades como e-mails, e, mais tarde, as mensagens instantâneas e videochamadas. Sempre nos perguntamos como essas mudanças afetariam nossa vida. Mas, com o tempo, aprendemos a nos adaptar e até a apreciar as facilidades que elas trazem, superando as inseguranças iniciais.

Não tenha medo!

Essa sensação de receio diante de novas tecnologias não é novidade, atualmente avançamos sem precedentes com o surgimento de inteligências artificiais e de diversas plataformas que utilizam essa tecnologia, com isso, surgem pautas sobre o sentimento intitulado de FOBO, ou “Fear of Becoming Obsolete” (Medo de se Tornar Obsoleto), fenômeno crescente na sociedade e ambiente de trabalho moderno. Essa ansiedade está intimamente ligada à rápida evolução da tecnologia e da inteligência artificial (IA), que trazem constantes mudanças e desafios para os profissionais.

Mas você sabia que a inteligência artificial já está em mais lugares do que você imagina no seu dia a dia? Ela é aquela ajudinha invisível por trás das sugestões de filmes e músicas que você recebe nos serviços de streaming, das recomendações de produtos quando você está navegando em lojas online e até mesmo na hora de filtrar os e-mails indesejados na sua caixa de entrada separando spans. Além disso, a inteligência artificial também está nos assistentes virtuais e em aplicativos, ou ainda em projetos mais robustos, como a criação de programas que otimizam a gestão de recursos em cidades inteligentes, capazes de beneficiar toda sociedade.

De acordo com a empresa de pesquisa Markets and Markets o mercado de IA crescerá para uma indústria de US$ 190 bilhões até 2025. Já no Brasil, um estudo da KPMG e da Universidade de Queensland sobre a confiança na IA mostrou que 84% dos brasileiros entrevistados consideram a IA confiável, um percentual superior à média global de 61%. Quase todos os brasileiros (93%) têm expectativas positivas em relação aos benefícios da tecnologia.

Pensando nesse preparo profissional para diversas áreas do mercado de trabalho, junto às oportunidades para otimizar processos, criar soluções inovadoras e aumentar a eficiência no dia a dia, a TP-Link, líder global em soluções de conectividade, lista tipos de cursos e ferramentas de IA que podem ser extremamente úteis.

Começando do básico

Ter noções básicas de IA será fundamental para usá-la a seu favor, mesmo sendo bastante intuitivo. Mas com este aprendizado você terá uma compreensão de conceitos de IA, como aprendizado de máquina, redes neurais, e como a IA pode ser aplicada para solucionar problemas reais, hoje essencial para qualquer profissional que deseje entender o impacto da IA em sua área. Vídeos no Youtube, tutoriais em sites de tecnologia, até mesmo o SENAC oferece cursos básicos gratuitos online para ter essa introdução aos preceitos básicos.

Invista em Wi-Fi de qualidade

Sabe essa era do “tudo conectado” que estamos vivendo? O aumento de volume da demanda precisa encontrar uma tecnologia eficaz para dar conta. Afinal, IA, dispositivos IoT e cidades inteligentes, tem que ter uma capacidade de suportar um grande número de aparelhos conectados simultaneamente. É aqui que entra o Wi-Fi 7, a mais recente inovação na conectividade sem fio. Projetado para atender à crescente demanda por redes robustas em um mundo cada vez mais interconectado, o Wi-Fi 7 oferece uma capacidade de rede expandida que redefine os limites da comunicação sem fio. Isso não apenas melhora a eficiência da comunicação entre dispositivos, mas também possibilita novas formas de automação urbana e gerenciamento inteligente, abrindo caminho para tecnologias mais seguras, eficientes e sustentáveis.

Para que você possa navegar com sucesso nesta nova realidade, a educação e o treinamento especializado em IA se tornam essenciais. Ademais, a ascensão do Wi-Fi 7 desempenha um papel crucial nessa transformação. A TP-Link foi pioneira no desenvolvimento dessa nova frequência wireless que tem a capacidade de suportar velocidades de transferência de dados ultrarrápidas e gerenciar um número maior de dispositivos conectados simultaneamente, além de ser um aliado na conexão de dispositivos de Casas Inteligentes.

Ayrton Neves, Diretor de Canais da TP-Link da TP-Link reforça que o Wi-Fi 7 promete eliminar os gargalos de conectividade que antes limitavam a eficácia das aplicações de IA. “Isso significa que tecnologias emergentes, como veículos autônomos, IoT (Internet das Coisas) e sistemas de IA que exigem grandes volumes de dados em tempo real, podem operar de forma mais eficiente e confiável. O Wi-Fi 7, em um futuro muito próximo, estará em ambientes residenciais, mas vai se destacar muito mais em aplicações industriais devido a sua alta capacidade de transmissão de dados, essencial para a construção de redes voltadas para cidades inteligentes e machine learning.”, completa.

Confira como a IA pode ajudar o seu dia a dia:

Estudo inteligente

Para quem : Estudantes do ensino médio e fundamental, universitários e concurseiros.

: Estudantes do ensino médio e fundamental, universitários e concurseiros. Benefícios: Faça a IA ler artigos e textos (de fontes confiáveis) e crie provas personalizadas para testar seus conhecimentos. Você também pode pedir para a IA explicar um tema que você tem dificuldade usando termos mais simples para assimilar conceitos mais rapidamente.

Transcreva e traduza áudios para arquivos em texto

Para quem: Estudantes, jornalistas, repórteres, tradutores, intérpretes, e profissionais de comunicação como um todo.

Estudantes, jornalistas, repórteres, tradutores, intérpretes, e profissionais de comunicação como um todo. Benefícios: Não perca mais horas com decupagem. Transcreva áudio em texto com alta precisão, em diferentes idiomas. Muitas dessas ferramentas permitem que você também traduza o material.

Análise Estratégica

Para quem: Profissionais que trabalham com análise de dados, como analistas de negócios, cientistas de dados, e engenheiros de software.

Profissionais que trabalham com análise de dados, como analistas de negócios, cientistas de dados, e engenheiros de software. Benefícios: Existem plataformas para construir modelos preditivos e utilizar análise de dados para tomar decisões baseadas em insights. Essencial para profissões que dependem da análise de grandes volumes de dados para estratégias de negócios e operações.

Assistência Jurídica eficaz

Para quem: Profissionais do direito.

Profissionais do direito. Benefícios: Sistemas de IA que auxiliam na pesquisa jurídica, na análise de contratos e na preparação de documentos legais, economizando tempo e recursos.

Design Criativo Assistido por IA:

Para quem: Designers e artistas.

Designers e artistas. Benefícios: Poder explorar ferramentas de IA que sugerem paletas de cores, layouts e elementos gráficos para inspirar e agilizar o processo criativo. Ferramentas que geram imagens também podem ser uma excelente fonte de inspiração ou uma alternativa aos bancos de imagem.

Gestão Financeira Inteligente:

Para quem: Empreendedores.

Empreendedores. Benefícios: Simplifique o gerenciamento de suas finanças pessoais ou empresariais. A IA pode te ajudar a categorizar despesas e identificar padrões de gastos.

Saiba escrever Prompts eficazes

O prompt é a maneira como o humano se comunica com a máquina e alguns funcionam melhor que os outros.