Transformação digital: por que a qualidade dos dados é o novo ativo crítico

A transformação digital avança com força na América Latina, impulsionada pela busca por eficiência, flexibilidade e inovação. No entanto, muitos projetos de modernização esbarram em um desafio silencioso e recorrente: dados desatualizados, inconsistentes ou sem rastreabilidade. Migrar para plataformas modernas — como o SAP S/4HANA por meio do programa RISE with SAP — exige muito mais do que mover sistemas e processos. Trata-se de revisar o coração operacional do negócio e garantir que cada informação seja precisa, íntegra e capaz de gerar valor real.

“A automação acelera processos, mas apenas dados de qualidade garantem decisões seguras e sustentáveis”, destaca Germán Ruiz, COO do SNP Group LATAM. Para ele, a limpeza e a rastreabilidade das informações são hoje os verdadeiros pilares de qualquer transformação digital — sem dados confiáveis, todo o investimento em tecnologia se fragiliza.

Nesse contexto, a gestão da qualidade dos dados deixa de ser apenas uma etapa técnica e passa a ser uma estratégia de negócio. Registros duplicados, erros cadastrais ou informações obsoletas aumentam custos, geram retrabalho e comprometem análises que orientam decisões críticas. Para evitar esse cenário, empresas de toda a região têm adotado metodologias robustas de auditoria e depuração, como a “Lavadora de Migração de Dados” da SNP, que automatiza a identificação de inconsistências, padroniza cadastros e valida integrações antes, durante e depois das migrações tecnológicas.

A maturidade desse movimento varia entre os países latino-americanos, embora a prioridade seja a mesma: consolidar processos de transformação sobre uma base de dados limpa e confiável. No Chile, setores como energia, telecomunicações e bancos já incorporam diagnósticos e limpeza de dados como rotina, com foco em rastreabilidade e eficiência operacional. No México, impulsionado pelo crescimento industrial e pela relocalização de empresas, a validação de dados se tornou peça-chave para garantir consistência e competitividade. Já o Brasil lidera a região em governança e cultura de dados, com corporações usando métodos automatizados para auditar grandes volumes de informação, possibilitando análises avançadas e uso de inteligência artificial com total rastreabilidade.

Com dados limpos e processos bem estruturados, a transformação digital deixa de ser um risco e se torna um vetor de crescimento. A confiabilidade das informações aumenta a agilidade na tomada de decisões, reduz riscos e fortalece a transparência com clientes, parceiros e órgãos reguladores. Como resume Germán Ruiz: “Quando os dados estão sob controle, a inovação deixa de ser uma promessa e se transforma em uma oportunidade real de crescimento.”