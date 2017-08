Pense em um aplicativo que você utiliza diariamente. Seria o Waze, que calcula o melhor caminho para o seu trabalho? Ou o Spotify, que sugere playlists personalizadas? A Siri, que responde suas perguntas no iPhone? O Netflix, que indica filmes e séries com a sua cara? Ou o Google, que traduz textos para qualquer língua em segundos? Independente das suas preferências, sabe o que esses aplicativos têm em comum? Todos funcionam com recursos de Inteligência Artificial (IA). Se para você IA significa o Exterminador do Futuro ou robôs e sabres de luz, saiba que ela já está transformando nossas vidas.

Albert Einstein nos ensinou que a genialidade consiste em tirar a complexidade e tornar as coisas simples. É isso o que está acontecendo com IA. Você não precisa ser um especialista em Machine Learning, a ciência que dá a máquinas a possibilidade de aprender algo sem ter sido programadas. Pode-se pular este requisito para apreciar a eficácia e a melhoria dos aplicativos de reconhecimento de imagens, busca na Internet e compras online entre outros para perceber que a inteligência artificial pouco a pouco se tornou algo normal e imprescindível em nossa rotina. E isso é apenas o começo. Segundo o Gartner, os algoritmos mudarão o comportamento no ambiente de trabalho de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo até 2020.

De olho nesse mercado, as maiores empresas do mundo já estão investindo também em produtos conectados (“Internet das Coisas”) para melhorar seus serviços, produtos e o relacionamento com clientes. No futuro próximo, cada produto (“coisa”) será um canal de atendimento e relacionamento entre empresa e cliente. De acordo com o relatório MarketsandMarkets, a indústria de IA deve ultrapassar os US$ 5 bilhões até 2020, com um crescimento anual (CAGR) de 53,65%.

Mas há ainda outra explicação para essa corrida das empresas pela adoção da tecnologia: algoritmos e inteligência nas máquinas farão com que a Internet das Coisas reduza erros e US$ 1 trilhão por ano em custos com manutenção, serviços e consumíveis em 2022, diz o Gartner. Além das companhias já citadas, outras de diferentes segmentos também estão utilizando IA, como Sony, Hyundai, Kawasaki, Amazon e Air France-KLM.

As pequenas e médias empresas, no entanto, ainda estão em desvantagem, devido aos altos custos referentes a infraestrutura, expertise técnica e recursos computacionais necessários para a implementação da novidade. Isso porque, para funcionar, IA precisa ter acesso a grandes bancos de dados com informações sobre os usuários, indicadores de mercado, características e estudos, para que especialistas criem algoritmos avançados para “ensinar” os computadores a reconhecer padrões nesses dados e apresentar as melhores soluções para cada tipo de problema.

Para facilitar o acesso à Inteligência Artificial, gigantes da tecnologia estão investindo em formas de democratizar seu uso, como a Salesforce – que lançou sua plataforma de IA baseada na nuvem (Salesforce Einstein) em um evento com mais de 170 mil participantes no último mês de outubro.



Com a “Inteligência Artificial para todos”, as empresas poderão entregar aos clientes experiências muito mais inteligentes, personalizadas e preditivas. Ou seja: ao que tudo indica, o que vimos até agora em IA foi só o começo de uma verdadeira revolução.

Nos próximos anos, segundo um estudo da Universidade de Stanford, veremos a popularização de carros e caminhões autônomos; drones fazendo entregas; robôs para serviços domésticos; massificação dos dispositivos para monitorar a saúde pessoal e cirurgias feitas por robôs; realidade aumentada utilizada para educação; convergência de ferramentas para entretenimento; modelos preditivos para evitar a poluição ou melhorar a distribuição de alimentos para a população carente; câmeras, drones e programas para analisar padrões criminais e aumentar a segurança. Bem-vindos ao futuro onde IA é para todos.

* (por Maurício Prado, gerente geral da Salesforce Brasil)

Para conhecer um pouco mais sobre o Salesforce Einsten, entrevistei Daniel Hoe, Diretor de Marketing da Salesforce.

Guia do PC – Como funciona a solução de Inteligência Artificial da Salesforce?

Salesforce – A Inteligência Artificial (IA) é a próxima grande revolução da tecnologia. Apesar de ser um assunto antigo, que começou na década de 50, a IA vem evoluído bastante. Ao longo dos anos, a IA tem causado empolgação e também um pouco de frustração (quando não funciona). Porém, recentemente, a IA tem evoluído de forma que, se combinada com outras tecnologias, fica bastante interessante para ser usada em negócios.

No final do ano passado, a Salesforce lançou uma solução chamada Salesforce Einstein em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, onde a complexidade da tecnologia de IA é simplificada de modo que as empresas possam utilizá-la no seu dia-a-dia de forma prática. Albert Einstein dizia que “genialidade é abstrair a complexidade das coisas e torna-las mais simples”. Por isso a solução se chama Salesforce Einstein. As outras soluções do mercado são mais complexas. Com o Einstein o cliente não precisa saber como a IA funciona. Ela funciona de forma muito simples. É semelhante ao que acontece no Google fotos, por exemplo, que automaticamente classifica nossas fotos usando algoritmos de IA.

Guia do PC – Como as empresas (de todo porte) podem utilizar a tecnologia de IA da Salesforce para melhorar o desempenho? Como a solução funciona na prática?

Salesforce – A Salesforce vende suas soluções usando a plataforma SaaS (Software como Serviço). O Salesforce Einstein fica na nuvem (cloud) da Salesforce e cliente paga pelo uso do serviço por meio de uma assinatura. Os serviços da Salesforce são atualizados três vezes ao ano e já no próximo release da Salesforce as funcionalidades de IA estarão disponíveis para seus clientes. Ou seja, se um cliente utiliza um serviço de automação de força de vendas, no próximo release serão disponibilizadas funcionalidades de IA neste serviço.

É bom lembrar que que a Salesforce tem a maior Appstore de aplicativos corporativos do mercado (mais de três mil aplicativos). Basicamente, serão alocadas características de IA nos produtos que já existem. Desenvolvedores que tiverem acesso à Plataforma Einstein terão acesso à funcionalidades que permitem construir seus aplicativos usando a tecnologia de IA.

Quanto ao custo, algumas características de IA estarão disponíveis para os clientes em seus pacotes de serviços atuais e outras serão assinadas (e pagas) à parte.