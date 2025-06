ESG e Contaminação do planeta são destaque no Campus Party Brasília 2022

“O Futuro está na sua mão! Agora é a sua vez!” é um dos assuntos da Campus Party 2022 – evento sobre tendências em tecnologia, inovação e empreendedorismo, marcado para acontecer nesta semana, em Brasília. O tema chama atenção para as consequências da poluição no planeta, entre elas, a escassez dos alimentos daqui há 50 anos, segundo o especialista em economia circular, Ian McKee.

Outro ponto que fortalece a importância do debate foi o tópico sobre as emissões brasileiras de gases de efeito estufa que, em 2020, cresceram 9,5%, enquanto, no mundo inteiro, despencaram em quase 7% devido à pandemia de Covid-19. O levantamento é do Instituto de Energia e Meio Ambiente publicado no final de 2021.

Para o condutor do tema, Ian McKee que é também CEO da Solidos, greentech com a missão de eliminar o lixo no mundo por meio da economia circular digitalizada, o país carece de uma cultura engajada em amenizar os impactos negativos no meio ambiente. O especialista explica as mudanças para salvar o futuro das próximas gerações.

“Nada traz maior impacto para o planeta, num espaço tão curto de tempo, do que transformar a sua casa ou empresa em Zero Waste. A meta Zero Waste de reciclar mais de 90% dos seus resíduos gerados pode parecer impossível para um leigo, mas na realidade é fácil, desde que se busque entender o problema e se dedique em melhorar os processos de separação e destinação. E para efetivar todo esse processo e essa logística, existe a tecnologia”, disse Ian McKee.

Ações sustentáveis

Credenciado como True Zero Waste Advisor, Ian está à frente da maior rede de bares e restaurantes Zero Waste (desperdício zero, em inglês) do mundo, criada em Brasília: o Instituto Ecozinha. O resultado dessa iniciativa transformou a capital do Brasil em referência mundial pela prática da economia circular, conceito que prioriza insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis.

“Novas tecnologias como blockchain, assinaturas digitais, codificação e tokenização vão criar oportunidades previamente inimagináveis para descentralizar as ações em cima dos grandes problemas ambientais e sociais do mundo”, reforçou o CEO da Solidos, Ian McKee.

A palestra, que traz o urgente e necessário assunto, está marcada para acontecer no próximo dia 25, às 17h30. Os interessados em participar deste ou demais debates – que devem acontecer no Campus Party! entre os dias 23 a 27 deste mês – podem se inscrever no link: https://brasil.campus-party. org/cpbsb4/ .

CAMPUS PARTY BRASÍLIA 2022

Local: Espaço Artemis III

Data: 25/03

Horário: 17h30 às 17h55

Palestrante: Ian McKee

Título: O futuro está na sua mão! Agora é a sua vez!