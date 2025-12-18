Como a IA está transformando os ERPs em plataformas de decisão estratégica

Artigo por Fernando Silvestre, diretor da Blend IT

O ano de 2026 marcará o momento em que os sistemas de gestão passarão por uma transformação profunda, a Inteligência Artificial (IA) transformará a automação simples e se estabelecerá como a principal força de execução nos negócios. Nesse cenário, o ERP precisa evoluir de um mero consolidado de informações para uma plataforma ativa de tomada de decisão, garantindo que a infraestrutura da empresa acompanhe a velocidade do mercado e execute estratégias com agilidade.

O mercado global de IA segue um crescimento vertiginoso. Relatórios da McKinsey mostraram que em 2024, 72% das empresas já haviam adotado a tecnologia em alguma área de suas operações, com a IA Generativa dobrando sua presença em apenas dez meses. Esse ritmo mostra que a automação não é mais um ajuste incremental, mas uma reengenharia dos processos corporativos.

Atividades como conciliações financeiras e processamento de faturas, antes demoradas e sujeitas a erro humano, hoje são concluídas em segundos com alta precisão. O mesmo estudo da McKinsey aponta que mais de 60% das tarefas empresariais podem ser automatizadas, liberando profissionais para iniciativas de maior valor estratégico.

Machine Learning e análise preditiva no ERP

A verdadeira mudança de paradigma está na passagem da funcionalidade reativa para a análise preditiva dentro do ERP. O sistema de gestão deixa de apenas consolidar dados logísticos ou financeiros, ele utiliza Machine Learning para aprender continuamente, antecipar eventos e sugerir ações de forma autônoma.

Enquanto o ERP tradicional gerencia o estoque, o sistema inteligente prevê demandas sazonais e otimiza políticas de reposição. Na cadeia de suprimentos, uma análise da Deloitte demonstrou que a integração da IA ao módulo de supply chain permitiu que empresas reduzissem o excesso de estoque em até 35% e puderam melhorar a taxa de atendimento ao cliente em mais de 20 pontos percentuais.

Esse avanço representa o novo centro estratégico das organizações, onde o ERP deixa de ser um espelho do passado para se consolidar como um radar do futuro, capaz de identificar anomalias operacionais antes que se tornem crises.

Superando limitações com velocidade e consistência

A automação inteligente oferece ganhos de valor inatingíveis por métodos convencionais, sobretudo na eliminação de gargalos processuais e na melhoria da qualidade de dados. Operações repetitivas e de alto custo são executadas em segundos com total consistência.

Além da eficiência de back-office, a tecnologia redefine a experiência do usuário. Interfaces complexas dão lugar a assistentes virtuais que interpretam comandos em linguagem natural e fornecem insights contextualizados. Um diretor financeiro não precisa mais navegar entre telas, ele pode simplesmente perguntar ao sistema e receber simulações, recomendações e cenários alternativos em tempo real.

IA como motor da modernização do ERP

Para que essa autonomia se concretize, a qualidade e a governança de dados são cruciais. modernização dos ERPs, antes dificultada pela fragmentação e inconsistência dos dados legados, está sendo acelerada pela própria IA, que corrige, integra e estrutura informações de forma autônoma.

Segundo o relatório Future of ERP da Forrester, 68% das organizações globais já implementaram ou planejam adotar funcionalidades de IA nativa em seus ERPs até 2026, mostrando que a convergência entre tecnologia e estratégia de negócios é inevitável. A Gartner reforça essa tendência ao projetar que mais de 65% das empresas operarão em ambiente de nuvem até lá.

Os principais desenvolvedores estão incorporando recursos analíticos e preditivos diretamente nos fluxos de trabalho, criando sistemas de gestão capazes de aprender, se adaptar e agir com autonomia, tornando a IA o núcleo dessa transformação.

Essa evolução tecnológica exige planejamento cuidadoso de transição e forte governança de dados, para garantir que o potencial dessas plataformas seja plenamente explorado. As empresas que souberem alinhar tecnologia, estratégia e cultura organizacional estarão melhor posicionadas para tomar decisões mais rápidas, precisas e sustentáveis, transformando o ERP em um verdadeiro motor de vantagem competitiva.