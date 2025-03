Final do campeonato de Call of Duty: Mobile da Codashop ocorrerá em 30 de abril

A final da Codashop Global Series (CGS) de Call of Duty: Mobile deste mês já tem data para ocorrer: 30 de abril. A competição, que dá prêmios para multijogadores e times do Battle Royale, é um campeonato mensal aberto para todos os jogadores do título. A primeira fase da CGS do mês ocorre de 25 a 28 de abril nos canais de alguns dos influenciadores da Codashop.

Na primeira etapa, Highlander, Pettrus, Vinix e Japa Tamashiro, que também são os narradores oficiais das batalhas, promovem as classificatórias em seus canais. A dinâmica define dois times que participarão da final do modo Multijogador (MJ) e até 25 times para disputarem no modo Battle Royale (BR).

No último sábado do mês, às 14h, assim como já é tradição, ocorre a final do campeonato no canal oficial da Codashop do Brasil na Twitch. Primeiro, são disputados os títulos do modo Multijogador e, em seguida, definidos os vencedores do modo BR. Vale destacar que, ao longo da transmissão, são promovidos sorteios de COD Points, moeda de compra de Call of Duty: Mobile, para a audiência.

O primeiro lugar leva para casa o prêmio de US$ 250, o segundo ganha US$ 150, e as posições três e quatro do ranking levam US$ 50. Cabe lembrar que qualquer pessoa pode participar do campeonato, desde que possua um celular com o game instalado e conexão estável. Tanto times já formados quanto usuários sem time, mas com muita vontade de jogar, podem ingressar na competição de forma gratuita.

“Queremos acolher o público que se interessa pelo cenário competitivo de Call of Duty: Mobile, mas que, por algum motivo, não participa de campeonatos oficiais da franquia”, esclarece Raphael Negrão, Marketing Manager da Codashop no país. “Além disso, com a CGS, nosso objetivo é mostrar que, da mesma forma que é fácil adquirir créditos para jogos e apps por meio da Codashop, também é simples participar de campeonatos gamers”, conclui Negrão.