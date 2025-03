AMD revela novos detalhes sobre os processadores Ryzen PRO 6000 Series

Dando seguimento ao anúncio na CES 2022, a AMD divulgou novos detalhes sobre os Processadores AMD Ryzen PRO 6000 Series, projetados com a poderosa arquitetura de núcleo de 6 nm “Zen 3+” e gráficos AMD RDNA 2.

Os novos processadores Ryzen PRO apresentam uma performance até 17% mais rápida durante o uso de aplicativos de produtividade do MS Office como PowerPoint, Excel e Outlook com uma reunião no Microsoft Teams acontecendo ao mesmo tempo. Sistemas com os processadores Ryzen PRO 6000 Series também possuem até 45% mais tempo de bateria para conferências virtuais.

A próxima geração dos Lenovo ThinkPads e HP EliteBooks serão equipados com os Ryzen PRO 6000 Series e contarão com benefícios como ferramentas de segurança, gerenciamento wireless e estabilidade de sistema oferecidos pelas tecnologias PRO da AMD. Matt Unangst, diretor sênior de product da AMD dá mais informações sobre OS novos Processadores Ryzen PRO 6000 aqui.