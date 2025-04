Huawei lança globalmente o HUAWEI MateBook X Pro, um novo laptop leve, fino e poderoso

A Huawei Consumer Business Group (BG) anunciou recentemente o lançamento da nova geração do HUAWEI MateBook X Pro, seu mais recente laptop que herda o design estético, a inovação e o DNA inteligente da série. Ainda sem data para chegar no Brasil, ele estreia no mercado internacional com recursos novos e aprimorados, como o HUAWEI Real Color FullView Display e com a função Super Device1, recurso poderoso e intuitivo que elevará a experiência de escritório inteligente a novos patamares por meio da conexão entre diferentes dispositivos.

Rompendo barreiras mais uma vez, a nova geração HUAWEI MateBook X Pro está equipada com uma tela HUAWEI Real Color FullView de 14,2 polegadas que possui uma proporção de tela para corpo de 92,5%2. Ela é multitoque de 10 pontos e suporta uma taxa de atualização de até 90Hz, ao mesmo tempo em que oferece cores vibrantes para uma experiência agradável de visualização, foi desenvolvido para oferecer desempenho poderoso necessário para o trabalho de escritório e além. Além disso, o novo touchpad HUAWEI Free Touch eleva ainda mais a experiência do usuário oferecida pelo novo laptop carro-chefe da Companhia.

Experimente a verdadeira imersão com o HUAWEI Real Color FullView Display

Posicionado como o novo laptop principal da Huawei, o HUAWEI MateBook X Pro oferece experiências inovadoras em um design totalmente novo. Ele vem equipado com uma nova tela HUAWEI Real Color FullView, que oferece uma área de exibição expansiva, facilitando uma experiência de visualização imersiva. A tela também suporta uma alta resolução de até 3120×2080 com uma densidade de 264 pixels por polegada para destacar detalhes das imagens. O laptop também é o primeiro da Huawei a suportar a gama de cores P33e 1,07 bilhão de cores, com calibração de fábrica fazendo com que cada painel tenha ΔE<14 e sRGB para promover cores mais nítidas e vibrantes.

O HUAWEI MateBook X Pro também passou na precisão de cores de nível profissional da TÜV Rheinland com certificação Dual Color Gamuts5 e a certificação VESA DisplayHDR™ 400. As alterações tonais também são reproduzidas fielmente com a tela suportando um brilho máximo de 500 nits e uma taxa de contraste de 1500:16. Com um novo visual inspirado em supercarros, suas curvas externas mais suaves e novo formato de cunha oferecem uma empunhadura mais confortável. Quando visto de lado, este novo design destaca as qualidades elegantes e finas do laptop.

Desempenho extremo liberado

Apesar de seu corpo leve e fino, o HUAWEI MateBook X Pro traz uma performance poderosa. Os usuários podem utilizar o atalho de teclado Fn+P para acessar o Modo de Desempenho, que aumenta o poder de design térmico (TDP) da CPU para 30 W, proporcionando um aumento de desempenho para tarefas mais exigentes. O laptop conta com memória LPDDR4x de 16 GB e pode ser configurado com uma unidade SSD NVMe PCIe de até 01 terabyte inteiro para velocidades de leitura e gravação extremamente rápidas. Esse desempenho é possibilitado por conta de 02 coolers do novo HUAWEI Shark Fin,o novo sistema de câmara de resfriamento de vapor ultrafino, trabalhando em segundo plano para manter o laptop fresco, silencioso e poderoso.

Trazendo mais uma novidade para a série, o HUAWEI MateBook X Pro está equipado com alto-falante HUAWEI SOUND® 6, que oferece woofers com design back-to-back, que juntos geram graves imersivos e agudos limpos para elevar a experiência. O sistema de som funciona em harmonia com algoritmos de reconstrução de som da Huawei para ampliar o palco sonoro do som surround 3D. O novo laptop também possui 04 microfones ao longo da borda, dispostos em um novo design, para suportar captação de som de 360 ​​graus em um raio de 05 metros. Os microfones são aprimorados com algoritmos de cancelamento de ruído de Inteligência Artificial que minimizam os sons e a reverberação do ambiente, proporcionando um áudio mais limpo e focado durante chamadas.

Super Device

O novo laptop carro-chefe da Huawei suporta Super Device¹, proporcionando uma maneira mais conveniente de conexão entre o HUAWEI MateBook X Pro outros dispositivos da marca que também apresentem essa função. Para iniciar o pareamento, basta clicar no ícone do Painel de Controle no canto inferior direito para abrir o Super Device e depois arrastar ícones dos dispositivos em direção ao ícone do PC. Essa maneira simples de pareamento faz com que a conexão desses aparelhos seja mais simples e prática.

Com sua capacidade de colaborar com outros produtos Huawei que suportem a função – como telefones, tablets e monitores – os usuários podem capturar sua inspiração espontânea em qualquer um dos diferentes dispositivos Huawei e o conteúdo será sincronizado entre todos eles. A Multi-Screen Collaboration promove, como diz o nome, a colaboração em várias telas com smartphones que suportem o recurso. Esta função permite até 03 janelas ativas, oferecendo um excepcional desempenho multitarefa no qual documentos e imagens podem ser transferidos entre dispositivos sincronizados com um simples gesto de arrastar de um aparelho e soltar em outro, uma vez que as telas ficam conectadas.

Como alternativa, os usuários podem abrir arquivos do smartphone no laptop e fazer alterações diretamente no HUAWEI MateBook X Pro, contanto que o celular seja compatível com essa função. As chamadas de vídeo também podem ser iniciadas a partir do laptop, sem precisar utilizar o smartphone.

Através do Multi-Screen Collaboration, os usuários também podem conectar um tablet Huawei ao HUAWEI MateBook X Pro e usá-lo como um caderno de desenho, uma segunda tela, ou simplesmente para transferências fáceis de arrastar e soltar. O HUAWEI MateBook X Pro também pode ser conectado ao monitor HUAWEI MateView sem fio ou com um cabo. Futuras atualizações fornecerão ainda mais opções de interconectividade para que os usuários aproveitem novas experiências.

Tecnologias inteligentes que facilitam a vida

O HUAWEI MateBook X Pro apresenta o novo e aprimorado HUAWEI Free Touch, que suporta 06 novos gestos intuitivos, proporcionando uma experiência de interação que vai além do uso do mouse. A área de conexão Huawei Share também está incorporada ao touchpad, permitindo que os usuários iniciem a colaboração em múltiplas telas apenas tocando levemente seu celular Huawei que tenha a função NFC (Near Field Communication) – que permite troca de informações sem precisar de fio e de forma automática, contato que ambos dispositivos sejam compatíveis e estejam a pouca distância.

Como um laptop de trabalho, o HUAWEI MateBook X Pro suporta reconhecimento facial7 e o Fingerprint Power Button dois em um contendo em um único botão a função de ligar/desligar e um leitor de impressão digital para logins rápidos e fáceis. A novidade também possui um teclado com deslocamento de teclas de 1,5 mm — algo raro entre laptops ultrafinos – para oferecer uma experiência de digitação satisfatória e simplificada.