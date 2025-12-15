Pagamentos corporativos digitais: uma estratégia incontornável para a eficiência empresarial

Artigo por Fábio Montanari, CEO da Montanari Tecnologia

O mercado global de pagamentos corporativos vive uma transformação sem precedentes, impulsionada pela crescente demanda por eficiência, segurança e controle financeiro nas organizações. Segundo estudo da Discover Global Network (2024), 85% dos consumidores são menos propensos a retornar a um negócio após uma experiência negativa com pagamentos — um sinal claro da importância de soluções robustas e integradas.

O comportamento do consumidor em 2025 está sendo moldado por uma combinação de fatores econômicos, tecnológicos e sociais. Segundo o relatório State of the Consumer 2025 da McKinsey, os consumidores estão cada vez mais orientados por conveniência, valor percebido e experiências digitais fluidas. A busca por soluções práticas e transparentes se intensificou, com destaque para o crescimento do comércio eletrônico, pagamentos instantâneos e serviços personalizados.

Além disso, o estudo da Euromonitor aponta que mais de 70% dos consumidores globais priorizam marcas que demonstram integridade e responsabilidade social, refletindo diretamente nas decisões corporativas sobre ferramentas financeiras e plataformas de pagamento adotadas.

Apesar desse avanço, aproximadamente 51% das companhias ainda não utilizam cartões em seus pagamentos corporativos. Isso revela uma oportunidade significativa para a expansão das soluções digitais, considerando que o mercado B2B global deve atingir USD 135 trilhões em transações até 2025. No Brasil, projeta-se um volume de aproximadamente R$ 1 trilhão.

A experiência da Infracommerce em seu IPO de 2021, que arrecadou cerca de R$ 870 milhões, reforça essa tendência. O foco da empresa em tecnologias digitais mostra a direção do setor: inovação e otimização operacional como motores de competitividade.

E o futuro já começou. Dois terços das empresas planejam investir em soluções B2B nos próximos 12 a 24 meses. Os cartões virtuais corporativos (VCNs) vêm ganhando espaço, oferecendo benefícios como velocidade nas transações (41%), prevenção de fraudes (33%) e melhor gestão das contas (28%) — dados do estudo da Aite Novarica.

O recado do mercado é claro: a digitalização financeira não é mais opcional. É uma necessidade estratégica para empresas que buscam excelência operacional, segurança nos processos e, acima de tudo, fidelização dos seus clientes. Na Montanari Tecnologia, seguimos comprometidos com essa evolução, oferecendo soluções que antecipam o futuro e impulsionam os negócios de nossos parceiros.