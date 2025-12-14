SanDisk traz ao Brasil o SSD NVMe WD Blue SN5100, com performance robusta para criadores e workloads intensivos

A SanDisk lançou oficialmente no Brasil seu mais recente SSD NVMe, o WD Blue SN5100, um drive PCIe 4.0 voltado para quem precisa de armazenamento rápido e confiável — especialmente criadores de conteúdo, profissionais de vídeo e usuários com demandas intensas de dados. O SN5100 está disponível, por ora, na versão de 500 GB, com preço sugerido de R$ 499,99. Modelos maiores — de 1 TB, 2 TB e até 4 TB — devem chegar ao mercado em breve.

O novo SSD usa interface PCIe Gen 4.0 e tecnologia NAND 3D QLC com cache dinâmico nCache 4.0, o que permite velocidades de leitura sequencial de até 7.100 MB/s e escrita de até 6.700 MB/s nos modelos de 1 TB e 2 TB — valores até 30% superiores aos da geração anterior.

No uso cotidiano, isso se traduz em transferências ultra rápidas de arquivos pesados, cargas mais ágeis de projetos em 4K/8K, renderizações mais eficientes, e acesso veloz a grandes volumes de dados — características essenciais para edição de vídeo, design, manipulação de imagens de alta resolução e workflows com IA.

Além disso, o SN5100 entrega desempenho aleatório elevado — com até 1.000.000 IOPS de leitura e 1.300.000 IOPS de escrita nas versões mais robustas — o que melhora a responsividade em tarefas como abertura de programas, carregamento de sistemas operacionais, e operações com muitas solicitações de leitura e escrita simultâneas.

Para armazenamento mais amplo, há opções de até 4 TB no formato compacto M.2 2280, o que facilita upgrades sem ocupar espaço adicional em desktops ou notebooks compatíveis.

Indicado para criadores, profissionais e fluxos de trabalho intensivos

Embora o WD Blue SN5100 possa servir a uma ampla variedade de usos — desde jogos até tarefas domésticas — ele foi pensado especialmente para quem lida com cargas intensas de dados: edição de vídeo em alta resolução, manipulação de grandes projetos gráficos, armazenamento de bibliotecas volumosas, e workflows habilitados para IA.

Para esse público, o SSD representa um salto significativo em desempenho e produtividade, com menor tempo de espera, maior fluidez no uso e maior capacidade de lidar com demandas pesadas. Como destaca a SanDisk em suas fichas técnicas, o drive foi projetado para “creators and professionals” que precisam de velocidade, espaço e confiabilidade.

Uma opção equilibrada entre custo, capacidade e performance

Com garantia de 5 anos, o WD Blue SN5100 combina preço competitivo com performance de ponta e grande versatilidade. Sua implementação não exige mudanças complicadas: basta um slot M.2 compatível para garantir upgrade imediato de desempenho.

Para quem busca transformar o desempenho de um PC — seja para trabalho profissional, criação de conteúdo ou produtividade — o SN5100 emerge como uma das melhores opções disponíveis hoje no mercado nacional.