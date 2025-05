ABAI Brasil busca 185 novos colaboradores para contratação imediata

A ABAI, multinacional espanhola líder em tecnologia e interações humanizadas com IA e Avatares, segue firme o propósito de promover a melhor experiência do cliente e anuncia a abertura de 185 oportunidades de trabalho em maio, todas com contratação imediata. As vagas são para Operadores de Teleatendimento 1.0 e 2,0, Consultores de Cobrança e Executivos de Negócios. Todos vão desempenhar suas atividades em Barueri (SP), município onde a companhia mantém sua sede no Brasil. E, seguindo sua política de respeito à diversidade e à inclusão, todas as vagas anunciadas têm colocações para profissionais PCDs.

De acordo com Sandra Porne, Diretora de Recursos Humanos da ABAI Brasil, a companhia busca talentos alinhados com sua cultura de proporcionar as melhores experiências aos seus clientes. “Mais do que entregar resultados, queremos gerar valor para os nossos parceiros, e isso se faz com inovação e uma equipe afiada. Por sermos uma empresa centrada no cliente, é essencial contarmos com pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito”, defende Sandra.

Confira abaixo um resumo das oportunidades:

Executivo de Negócios (25 vagas)

Escopo: Atuação via voz, chat e e-mail com uma carteira de clientes PJ; será responsável por gerenciar e rentabilizar a carteira, fidelizando e garantindo resultados em vendas.

Regime de Contratação: Efetivo (CLT), com carga horária diária de 7 horas e 12 minutos, em escala 5 por 2; Vale Refeição ou Alimentação de R$14,87 por dia. Remuneração de R$ 2.135,00 + comissão.

Requisitos: Necessário ter idade mínima de 18 anos, experiência com vendas e ensino superior completo ou cursando. Operador de Atendimento 1.0 (130 vagas)

Escopo: Contratação para primeiro emprego, sendo avaliada boa comunicação e raciocínio lógico. Oportunidade para atendimento receptivo.

Regime de Contratação: Efetivo (CLT), com com escala 5×2 e 6×1 (manhã, tarde e noite); Vale-Transporte, Vale Refeição ou Alimentação R$ 11,29 por dia. Remuneração de R$ 1.412,00.

Requisitos: Necessário ter idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo. Operador de Atendimento 2.0 (20 vagas)

Escopo: Desejável experiência com ativo de vendas ou receptivo.

Regime de Contratação: Efetivo (CLT), com com escala 5×2 e 6×1 (manhã e tarde); Vale-Transporte e Vale Refeição ou Alimentação R$ 11,29 por dia. Remuneração de R$ 1.500,00 + comissão.

Requisitos: Necessário ter idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo. Consultor de Cobrança (10 vagas)

Escopo: Necessário experiência com ativo de cobrança.

Regime de Contratação: Efetivo (CLT), com escala de segunda a sexta; Vale-Transporte e Vale Refeição ou Alimentação R$ 11,29 por dia. Remuneração de R$ 2.001,30.

Requisitos: Necessário ter idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o link: https://abai.pandape.infojobs.com.br/?_ga=2.95557916.1839068754.1708437873-782850904.1708003129 selecionar a vaga de interesse e seguir as instruções de cadastro. O número de vagas está sujeito a alteração, sem aviso prévio.

Após a contratação, a empresa oferece outros benefícios como convênio médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche/babá. E, para auxiliar no desenvolvimento profissional de seus colaboradores, a empresa possui parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês.