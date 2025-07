Vitru Educação lança plataforma digital “Educa Esporte” com R$ 30 milhões em investimentos em e‑learning esportivo

A Vitru Educação – por meio da UniCesumar, sua marca de ensino superior com 35 anos de história – acaba de consolidar o Educa Esporte como a maior iniciativa de fomento ao esporte brasileiro via plataforma digital de ensino. Com R$ 30 milhões investidos desde 2020, o projeto oferece:

Interface EAD responsiva e recursos de mobile learning para apoiar jogadores, ex‑atletas, comissões técnicas e dirigentes em qualquer lugar do Brasil.

Crédito estudantil e bolsas integrais para cursos de graduação, pós‑graduação EAD, além de cursos técnicos e profissionalizantes na área de gestão esportiva, tecnologia e nutrição.

Dashboards analíticos que permitem ao gestor de cada entidade acompanhar desempenho acadêmico e evolução profissional dos beneficiados.

Infraestrutura em nuvem para armazenamento de conteúdos interativos (vídeos de treino, palestras e módulos gamificados).

“Unimos tecnologia e esporte para criar um ecossistema de aprendizado contínuo. Nosso modelo híbrido – que soma investimento financeiro e plataforma digital de ensino – garante que atletas e dirigentes tenham formação acadêmica aliada ao desenvolvimento esportivo”, destaca José Henrique Saviani, diretor de Relações Institucionais da UniCesumar.

Principais números do Educa Esporte

2.400 beneficiados (atletas, ex‑atletas, técnicos e dirigentes)

35 entidades esportivas incluídas no programa

R$ 8 milhões investidos só em 2025 em créditos e infraestrutura digital

26 clubes de futebol parceiros, entre eles Corinthians, Bahia, América‑MG, Paysandu e Avaí

Além do campo: multimodalidades e tecnologia

Embora o foco inicial seja o futebol, o Educa Esporte já se estendeu ao Futsal (ABL Futsal, América Futsal, Cruzeiro Futsal), Futebol americano (Londrina Bristlebacks, Vasco Almirantes), Vôlei e basquete (Pinheiros, Vôlei Londrina, Basquete Londrina), Tênis e atletismo (com módulos de treinamento remoto e acompanhamento de performance via wearables) e Handebol (com oferta de cursos de gestão de projetos esportivos).

Para celebrar os cinco anos de existência do projeto, a Vitru lançou uma landing page dedicada ao Educa Esporte, com área de login para atletas, relatos de beneficiados e cronograma de novas turmas (disponível em https://www.unicesumar.edu.br/educa-esporte/). “Nossa próxima fase inclui realidade aumentada em módulos de anatomia do esporte e inteligência artificial para recomendações de trilhas de aprendizado personalizadas”, adianta Saviani.