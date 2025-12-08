Tech com vagas abertas: oportunidades remotas, híbridas e presenciais em todo o Brasil e América Latina

Mudar de emprego em 2026 deixou de ser apenas uma decisão de carreira e passou a representar um movimento estratégico diante de um mercado de tecnologia que segue em expansão acelerada no Brasil e na América Latina. A transformação digital contínua, a consolidação do trabalho híbrido e remoto, e a adoção crescente de IA nas empresas ampliaram tanto a demanda por novos profissionais quanto a urgência por competências atualizadas. Para muitos trabalhadores, este é o momento ideal para buscar novas oportunidades, seja em busca de melhores salários, maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou projetos mais alinhados ao propósito e às ambições individuais.

Nesse cenário, seis empresas de tecnologia acabam de anunciar vagas abertas em diversas áreas, com posições presenciais, híbridas e totalmente remotas, distribuídas por diferentes regiões do país e da América Latina. Essa diversidade de formatos e funções reforça que 2026 promete ser um ano fértil para quem deseja avançar na carreira, migrar de setor ou até mesmo reinventar sua trajetória profissional. Com oportunidades que vão de desenvolvimento de software a gestão de produtos, customer success, dados, segurança e operações, o mercado tecnológico demonstra que continua resiliente — e, para quem está preparado, este é um excelente momento para dar o próximo passo. Confira a seguir as oportunidades.

A plataforma de ebooks e audiobooks Skeelo está com mais de 20 vagas abertas, todas em modelo 100% remoto, com horário flexível. As oportunidades abrangem áreas como compras, editorial, financeiro, marketing, produto e tecnologia, e incluem posições júnior, pleno, sênior e gerência, reforçando o time responsável pela expansão nacional e internacional da companhia.

Os enefícios variam de acordo com a função e podem incluir Cartão de Benefício Flexível, TotalPass, Zenklub, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, PLR, Auxílio Creche, Day Off de Aniversário e acesso ao Skeelo Premium — além de um ambiente pautado pela cultura colaborativa e pela missão de democratizar o acesso à leitura.

Para ver todas as vagas e se candidatar, acesse https://skeelo.inhire.app/vagas.

A Quality Digital está com 18 vagas efetivas abertas, sendo dessas 10 para trabalho remoto e três para profissionais Júnior:

Analista de UX/UI Pleno – Remoto

Especialista de IA – Conhecimento Em Watson – São Paulo/Híbrido

Analista de Service Desk Sênior – São Paulo

Analista de Segurança da Informação Pleno – São Paulo/Híbrido

Analista de Automação Pleno – Power Plataforms – Remoto

Analista ERP Protheus – Remoto

Analista de Suporte Técnico Pleno (Bilingue) – São Paulo

Técnico de Suporte Júnior – Manaus

Auxiliar Administrativo de TI – Remoto

Analista de Suporte Técnico Pleno – Piracicaba

Pessoa Técnica de Suporte N2 Pleno – Quatro Barras

Analista de Suporte Técnico Júnior – Guarulhos

Analista de DWA Sênior – Remoto

Técnico de Suporte N2 Júnior – Curitiba/Híbrido

Analista de Infraestrutura Júnior – Curitiba

Pessoa Desenvolvedora Pleno (Front-end) – Remoto

Para acessar mais informações das vagas, acesse: qualitydigital.global/carreira/

A Usabit, empresa brasileira de desenvolvimento e outsourcing, está com nove vagas abertas, com atuação remota ou híbrida:

Desenvolvedor Fullstack – Remoto

Especialista Backend – Remoto

Desenvolvedor Salesforce – Remoto

Gerente de Projetos – Remoto

Desenvolvedor Backend Sênior NodeJS – Campinas

Desenvolvedor Front-End (Angular) – Rio de Janeiro/Híbrido

Desenvolvedor iOS – Rio de Janeiro/Híbrido

UX Designer Pleno – Rio de Janeiro/Híbtido

Designer (RJ ou SP) – Rio de Janeiro ou São Paulo (Híbrido)

Para acessar mais informações das vagas, acesse: usabit.com.br/carreiras/#anchor_open-vacancies

Já a Jitterbit, líder global em aceleração da transformação de negócios para sistemas corporativos, está com cinco vagas abertas, sendo uma de estágio e três remotas no Brasil:

CRM Administrator (Salesforce) – Remoto

Senior Software Engineer – Cloud Applications – Remoto

Sr. Account Executive – São Paulo

Support Intern – São Paulo

Senior Software Engineer – Backend – Remoto

Para acessar mais informações das vagas, acesse: jitterbit.com/pt/careers/#explore

A Yalo, que atua no segmento de agentes inteligentes de vendas, está com quatro vagas abertas, sendo uma no Brasil (São Paulo) e quatro distribuídas pela América Latina (Cidade do México, Guatemala e Buenos Aires). As oportunidades incluem:

FP&A Senior Manager – São Paulo

Marketing Design Specialist, Global – Cidade do México

Order to Cash Specialist – Guatemala

Senior Software Engineer – Agent Builder – América Latina

Analytics Engineer – Buenos Aires

Para acessar mais informações das vagas, acesse: linkedin.com/company/yalo/jobs

A Argo Solutions, software para a gestão de viagens e despesas corporativas, está com uma vaga aberta em São Paulo:

Desenvolvedor Pleno – São Paulo

Para acessar mais informações das vagas, acesse: linkedin.com/company/useargo/jobs

E a All Tax, pioneira na automação tributária no Brasil, está com uma vaga aberta em São Paulo:

Recrutador Sênior – Especialista em Perfis Tributários e Desenvolvedores – São Paulo

Para acessar mais informações das vagas, acesse: linkedin.com/company/alltax/jobs