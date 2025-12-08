Ericsson celebra 30 anos do “Inventor of the Year” e destaca avanços globais — incluindo contribuição histórica de engenheiro brasileiro

A Ericsson celebra o 30º aniversário do prêmio Inventor of the Year, uma das mais tradicionais homenagens da indústria global de telecomunicações, criada para reconhecer inventores cujo trabalho impulsiona o avanço tecnológico da companhia. Com mais de 60 mil patentes concedidas, o portfólio da empresa é hoje um dos mais robustos do setor — e grande parte dessa construção vem da contribuição de profissionais de diferentes países, incluindo o Brasil.

Os vencedores de 2025 — David Castellanos (Espanha), Andres Reial (Estônia) e Konstantinos Vandikas (Grécia) — foram reconhecidos por trajetórias que combinam profundidade técnica, inovação contínua e impacto direto na evolução das redes móveis, do 5G ao futuro 6G.

Castellanos recebeu o prêmio pelos avanços em gestão de assinaturas, área essencial para o funcionamento do Core 5G e do IMS. Engenheiro com longa experiência em redes móveis, ele liderou iniciativas que aprimoraram a escalabilidade e a segurança de sistemas críticos usados por operadoras globais, além de atuar ativamente na definição da estratégia de padronização do 6G dentro do 3GPP. Castellanos também é referência dentro da Ericsson na formação de novos inventores — papel que cumpre por meio de mentorias técnicas e apoio à equipe de propriedade intelectual.

Reial, profissional com mais de duas décadas dedicadas à pesquisa, teve papel fundamental no desenvolvimento de patentes-chave relacionadas ao 5G New Radio, especialmente nas áreas de arquiteturas multi-antenas, beamforming e — principalmente — eficiência energética, um dos temas mais estratégicos da próxima geração de redes móveis. Seu trabalho ajudou a estabelecer práticas e algoritmos que hoje reduzem o consumo de energia de dispositivos e estações rádio-base. Reial também coordena equipes técnicas nas discussões sobre eficiência energética no 6G, colocando a sustentabilidade no centro da evolução tecnológica.

Vandikas, por sua vez, foi premiado por seu protagonismo na criação do portfólio de patentes de Inteligência Artificial aplicada a redes da Ericsson. Com formação em engenharia elétrica e foco em IA distribuída, ele contribuiu para desenvolver modelos que melhoram a precisão, modularidade, velocidade e segurança das funções autônomas que operam nas redes móveis — um campo crítico para o 6G. Seu trabalho viabiliza redes mais inteligentes, capazes de se auto-otimizar e responder em tempo real a mudanças de tráfego e condições ambientais.

Brasileiro está entre os inventores que marcaram a história da Ericsson

O Brasil também tem lugar de destaque nessa trajetória global. O engenheiro Ícaro Leonardo da Silva — mestre pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e hoje Diretor de Patentes da Ericsson na Suécia — acumula 297 patentes depositadas até 2024, número que o coloca entre os inventores mais prolíficos da indústria mundial de telecomunicações.

Em 2019, Ícaro tornou-se o primeiro brasileiro e primeiro sul-americano a receber o prêmio Inventor of the Year. Desde 2009 na Ericsson, ele representou a empresa no 3GPP durante o processo de padronização do 5G, com contribuições fundamentais em mobilidade, gerenciamento de conexão e arquitetura de rede — avanços que o colocaram entre os inventores dessa tecnologia. Hoje, Ícaro segue à frente da pesquisa para o 6G, reforçando o impacto do talento brasileiro no cenário global.

“Ver um brasileiro ocupar essa posição reforça o papel do País no desenvolvimento de tecnologias globais. Ícaro é uma inspiração para os jovens talentos que, com qualificação e determinação, podem conquistar o mundo”, afirma Edvaldo dos Santos, Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson para o Cone Sul da América Latina.