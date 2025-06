C&A adota Power BI e aprimora a experiência de dados com o modelo de autoatendimento de Business Intelligence

Fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August, a C&A ainda carrega a origem da empresa em seu nome. Com mais de 1.800 unidades em 24 países da América Latina, Ásia e Europa, é uma das maiores redes de varejo do planeta.

A história da empresa no Brasil começou em 1976, com a abertura da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Com a missão de oferecer moda democrática que valorize a autoexpressão, a empresa conta hoje com mais de 330 lojas em 150 cidades brasileiras e emprega mais de 15 mil profissionais.

A C&A tem em seu DNA a busca constante por inovação e o esforço para superar as expectativas dos consumidores – para deixar um legado positivo.

Power BI oferece nova dinâmica

Em 2017, a empresa decidiu transformar sua experiência com dados e buscou uma plataforma que promovesse maior de suas informações. O objetivo era dar independência para que diferentes áreas da companhia pudessem ter mais autonomia no acesso, amenizando a dependência da TI nesse processo.

“Escolhemos o Power BI porque ele atendeu aos dois fatores que motivaram essa transformação. Estávamos procurando uma ferramenta que nos permitisse trabalhar com o modelo de autoatendimento de BI e a um custo compatível”, diz Marcia Castro, gerente da equipe de Engenharia e Arquitetura de Dados da C&A.

A implementação foi realizada com a Iteris, empresa da Microsoft, que prestou suporte na implementação dos mais complexos relatórios, administração e governança. O processo se torna mais sólido com o avanço do uso de novas tecnologias e traz as melhores práticas para a empresa.

A C&A também passou por um treinamento com a Microsoft, com três turmas, em dois eventos presenciais logo no início dessa jornada, e outro online durante a pandemia.

“É muito fácil usar a ferramenta. A Iteris nos apoia na administração do Power BI, realizando governança e organização de dados para que as pessoas possam usar esses dados e contribuir com as decisões da empresa”, acrescenta Marcia.

Uma nova realidade com autonomia e agilidade

Com a implementação, a C&A agora tem três níveis de relatórios que vão desde o conselho até o chão de fábrica. Um deles é o BI corporativo com relatórios para toda a empresa, BIs descentralizados que constroem relatórios para áreas específicas, além de equipes na ponta do negócio que, no modelo de BI self-service, desenvolvem e automatizam a criação de seus próprios relatórios.

“As diferentes áreas têm autonomia para criar suas próprias análises, é uma ferramenta intuitiva para desenvolvimentos simples e há documentação de apoio de fácil acesso na internet”, diz Vagner Oliveira, Coordenador de BI da C&A.

Com a solução, Vagner acrescenta que, além da democratização da informação, a velocidade de acesso aos dados também foi acelerada, e a empresa ainda ganhou mobilidade, com a possibilidade de acessar dados em smartphones, por exemplo.

“A solução nos ajuda a responder a perguntas de negócios, fornece uma visão gerencial dos principais indicadores da empresa e nos permite acompanhar o desempenho dos negócios e o cumprimento de metas”, diz ele.

A empresa agora trabalha no aprimoramento constante da ferramenta para melhorar ainda mais sua experiência, governança e, consequentemente, o desempenho de toda a empresa.