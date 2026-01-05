Com leitura quase instantânea, WhatsApp se consolida como canal estratégico na relação entre empresas e clientes

Praticamente todas as mensagens enviadas pelo WhatsApp são abertas — mais precisamente, 98%. E não só isso: 80% delas são lidas nos primeiros cinco minutos após o recebimento. Os números, divulgados pela própria plataforma, ajudam a explicar por que o aplicativo se tornou um dos canais mais estratégicos de comunicação entre empresas e consumidores no Brasil.

Esse foi um dos pontos centrais apresentados pela Poli Digital, plataforma parceira do Grupo Meta, durante o WhatsApp Arena, evento transmitido online para um público previamente inscrito. A empresa participou do encontro com um de seus principais cases de sucesso: a Vitrine Móveis, varejista goiana que utiliza a solução há cerca de seis anos.

O cofundador e CPO da Poli Digital, Gabriel Henrique, dividiu o palco virtual com Júlio Cesar Alves, gerente de marketing e vendas da Vitrine Móveis. Juntos, eles abordaram o tema “Anúncios de clique para o WhatsApp + Conversions API: o poder dos anúncios e mensuração para os pequenos negócios”, destacando como tecnologia, dados e estratégia podem transformar a performance comercial das empresas.

Para Alves, a centralização dos canais — WhatsApp, Instagram e Messenger — em uma única plataforma é hoje um diferencial competitivo claro. Além de organizar o fluxo de atendimento e comunicação, a solução oferece mais segurança e previsibilidade nas vendas realizadas via mensageria, um ponto crítico para o varejo.

Segundo Gabriel Henrique, o case da Vitrine Móveis ilustra de forma prática o impacto desse modelo. “O ‘case’ é significativo para demonstrar, de forma prática, como a combinação de tecnologia, estratégia e dados pode transformar operações inteiras”, afirma.

“O WhatsApp mantém uma das taxas de engajamento mais altas do mercado. Esse comportamento explica por que o canal se tornou tão estratégico para pequenas e médias empresas que precisam acelerar oportunidades de forma eficiente e previsível”, complementa o executivo.

A integração dos contatos em um único ambiente permite conectar campanhas de mídia, estruturar atendimentos, acelerar o funil de vendas, reduzir atritos e elevar a qualidade dos leads. “Trata-se de transformar conversas com os clientes em oportunidades reais”, resume Henrique.

Nesse contexto, a Conversions API tem papel decisivo. A tecnologia permite que a Poli Digital envie eventos de conversão diretamente para as plataformas do Meta Ads, sinalizando quais interações geram leads mais qualificados. Com isso, os algoritmos conseguem otimizar a entrega dos anúncios, priorizando perfis com maior propensão à conversão e garantindo mensuração mais confiável e melhor aproveitamento do investimento em mídia.

Como parceira oficial do Grupo Meta no Brasil, a Poli Digital opera com acesso às APIs oficiais do WhatsApp, Instagram e Facebook. Isso garante maior estabilidade, segurança e total conformidade com as diretrizes da plataforma — um diferencial relevante em um cenário marcado por bloqueios, fraudes e uso indevido de ferramentas não homologadas.

“Para a Poli Digital, estar ao lado do Meta, inclusive nesse evento de relevância, representa não apenas reconhecimento, mas também a oportunidade de contribuir para a capacitação do mercado e demonstrar, de forma prática, como a combinação de tecnologia, estratégia e dados pode transformar operações inteiras”, destaca o cofundador.

Henrique também ressalta que o WhatsApp Arena reuniu especialistas, líderes de negócios e profissionais de marketing de todo o país, consolidando-se como um dos principais espaços de debate sobre tendências, oportunidades e boas práticas no uso da mensageria instantânea como canal de relacionamento, vendas e crescimento para empresas de todos os portes.