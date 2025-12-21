Com tecnologia da Blip, Unimed Teresina aumenta presença de pacientes em consultas

Para enfrentar um dos principais desafios operacionais da saúde, o alto índice de faltas em consultas agendadas, a Unimed Teresina adotou uma solução baseada em mensagens automatizadas via WhatsApp, desenvolvida pela Blip, principal plataforma de inteligência conversacional do país. Em apenas 30 dias, a taxa de comparecimento dos pacientes subiu de 56% para 76%, otimizando os fluxos de atendimento e reduzindo o número de horários ociosos nos consultórios.

Com mais de 1.000 médicos cooperados e uma rede que abrange 200 unidades credenciadas, entre hospitais, clínicas e laboratórios — a Unimed Teresina viu também um avanço expressivo na ocupação da agenda médica, que saltou de 71,74% para 92,60%. Entre os mais de 7.300 alertas enviados, a taxa de abertura chegou a 82% e o engajamento atingiu impressionantes 97,5%, evidenciando o potencial das notificações inteligentes na jornada do paciente.

“Conseguimos realocar atendimentos e dar oportunidade para outras pessoas que estavam esperando uma vaga. Isso representa não somente a otimização do fluxo de atendimento, o que gera um ganho operacional para a Unimed, mas também significa uma melhoria na qualidade do relacionamento com o paciente, que terá seu atendimento antecipado, o que pode fazer a diferença na qualidade de vida dessas pessoas. A tecnologia conversacional com as notificações de lembrete de consultas via WhatsApp ajudou muito nas confirmações”, explica Vitorio Martini, Diretor de Vendas da Blip.

A iniciativa faz parte do esforço contínuo da Unimed Teresina para ampliar a digitalização do relacionamento com seus clientes, integrando inovação tecnológica à uma boa experiência em saúde, na expectativa de trazer uma jornada completa para cada paciente. Antes da adoção da solução, as ausências comprometiam não apenas a performance dos consultórios, mas também a qualidade do atendimento e o acesso de outros usuários aos serviços.

“A automação com o contato inteligente trouxe ganhos muito relevantes para a nossa rede. Com a comunicação via WhatsApp, conseguimos reduzir as ausências, otimizar as agendas médicas e garantir que mais pacientes tivessem acesso aos atendimentos. Essa é uma inovação que alia tecnologia e cuidado, melhorando a experiência do cliente e tornando nossos processos mais ágeis e eficientes”, destaca Andresa Salgado, Gerente de Relacionamento com o Cliente da Unimed Teresina.