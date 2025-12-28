Transformação digital no mercado financeiro: apoiada pela Brasoftware, banco moderniza gestão com Autodesk Construction Cloud  

Uma das maiores e mais tradicionais instituições bancárias do Brasil deu início, em 2023, a uma jornada estruturada de transformação digital voltada à gestão de seus projetos de construção e infraestrutura. O cenário inicial era desafiador: sistemas legados on-premises, múltiplas bases de documentos, dificuldade de padronizar processos de engenharia e a necessidade crescente de garantir rastreabilidade, segurança da informação e conformidade regulatória em um ambiente altamente crítico como o mercado financeiro.

Para endereçar esse contexto, a instituição escolheu o Autodesk Construction Cloud (ACC) como plataforma central. Mais do que um repositório em nuvem, o ACC é um ecossistema que integra documentos, modelos, fluxos de trabalho e equipes em um único ambiente digital. Ele permite controlar versões, registrar históricos de alterações, definir permissões refinadas de acesso, estruturar aprovações e conectar todas as fases do ciclo de vida de um projeto – do planejamento à operação. Em paralelo, o Autodesk WebCenter atua como uma camada de governança e compliance para documentos de engenharia, garantindo organização, padronização, trilhas de auditoria e aderência a normas internas e externas.

Nesse contexto, a Brasoftware Serviços teve um papel determinante. Em vez de apenas “implantar uma ferramenta”, a equipe desenhou uma abordagem consultiva, que começou pelo entendimento profundo dos processos da instituição — com o mapeamento de fluxos de engenharia, identificação de sistemas legados, definição de regras de governança documental, desenho de perfis de acesso e parametrização de estruturas de pastas e metadados. A partir desse trabalho, foi possível criar uma arquitetura de solução compatível com a complexidade da operação bancária e, ao mesmo tempo, simples o suficiente para incentivar a adoção pelas equipes.

A partir dessa base, a Brasoftware conduziu uma migração robusta, envolvendo mais de 350 mil arquivos dos sistemas on-premises para o Autodesk Construction Cloud. O processo foi realizado de forma planejada, com etapas de validação, testes, homologação e ajustes finos, sempre garantindo a integridade e a rastreabilidade das informações. Em paralelo, foram realizadas mais de 100 horas de consultoria e 28 horas de treinamentos, distribuídas em mais de 10 turmas, para apoiar não só o uso da plataforma, mas a mudança de cultura em torno da gestão digital de projetos.

“Mais do que migrar documentos, nosso trabalho foi criar um ambiente digital capaz de sustentar o crescimento e a complexidade dos projetos da instituição. A combinação de ACC, WebCenter e capacitação das equipes trouxe novos níveis de eficiência e governança, preparando a operação para os próximos anos”, afirma Márcio Rodrigues de Queiroz, Gerente de Soluções da Brasoftware Serviços.

A Brasoftware também foi decisiva para traduzir as capacidades técnicas do Autodesk Construction Cloud e do WebCenter em ganhos concretos para o negócio. Isso incluiu a criação de fluxos de aprovação mais ágeis, a definição de estruturas padrão para documentos, a configuração de trilhas de auditoria que facilitam o atendimento a requisitos regulatórios e a construção de um modelo de acesso seguro, com diferentes perfis e níveis de permissão. Dessa forma, o que antes era fragmentado e dependente de soluções locais passou a ser um ambiente único, integrado e governado. “A tecnologia só entrega valor quando as equipes se apropriam dela. Por isso, além da migração, estruturamos treinamentos contínuos e consultorias que garantiram a adoção real da plataforma. Hoje, a instituição opera com mais clareza de processos e mais confiança nas informações”, afirma Márcio. Esse foco em adoção e mudança de comportamento foi um dos fatores que diferencia o trabalho da Brasoftware, garantindo que a solução não ficasse restrita ao nível técnico, mas se tornasse parte do dia a dia das equipes.

Com todos os fluxos concentrados em uma plataforma em nuvem, a instituição passou a operar com mais precisão, transparência e colaboração. Redução de retrabalho, maior controle de versões, rastreabilidade de decisões, segurança reforçada e ganho de velocidade em aprovações são os resultados tangíveis. O projeto, iniciado em 10 de junho de 2023 e concluído em 1º de dezembro de 2025, consolida um novo patamar de maturidade digital para a instituição bancária, alinhando tecnologia, governança e estratégia em um setor que não pode abrir mão da confiabilidade e da eficiência.