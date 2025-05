Delivery e o desafio de entregar comida fresca: como o Harō Sushi superou barreiras com qualidade e tecnologia

No primeiro semestre de 2024, o consumo fora do lar registrou um crescimento de 13,2%, impulsionado pelo delivery, que aumentou 23,3%, segundo dados da Kantar. No Brasil, o mercado de delivery de comida japonesa acompanha essa tendência, mas apresenta desafios específicos que exigem atenção extra dos empreendedores. A delicadeza dos ingredientes, como o peixe cru, e a exigência estética da culinária japonesa tornam a operação de entregas mais complexa em comparação a outros segmentos. Para se destacar nesse mercado competitivo, garantir a segurança alimentar, a qualidade na apresentação dos pratos e a eficiência logística é essencial.

Um dos maiores desafios no delivery de comida japonesa é a logística. Manter a temperatura correta durante o transporte é crucial para preservar o frescor e a qualidade do sushi. Embalagens inadequadas ou atrasos nas entregas podem comprometer a textura e o sabor dos alimentos e, em casos extremos, colocar a saúde do consumidor em risco. Por isso, é necessário investir não apenas em embalagens especiais, mas também em uma logística eficiente, que assegure entregas rápidas e seguras.

A apresentação dos pratos é outro ponto crítico. A culinária japonesa é famosa por sua estética apurada, e no delivery, o desafio é manter essa aparência impecável após o deslocamento. Para isso, é fundamental investir em embalagens que protejam os itens, garantindo que o cliente receba o prato da mesma forma que receberia em um restaurante.

Além da logística e da apresentação, a frescura dos ingredientes, especialmente do peixe, é vital para o sucesso do negócio. O controle rigoroso de estoque e o planejamento eficiente são essenciais para que os ingredientes estejam sempre frescos, evitando desperdícios e mantendo a segurança alimentar. A rotação constante de estoque é uma prática que ajuda a garantir a qualidade sem comprometer o produto.

Algumas marcas têm se destacado pela capacidade de superar esses desafios. Um exemplo é o Harō Sushi, que, com mais de 50 unidades no Brasil, foi premiado como Melhor Restaurante Delivery de Culinária Asiática no Prêmio iFood Super Restaurantes 2024. Operando majoritariamente no modelo dark kitchen, a rede tem 70% dos pedidos vindos de aplicativos de entrega, o que reforça a importância de seguir padrões rigorosos de segurança e qualidade.

Fernando Andrade, sócio-fundador da Harō Sushi, atribui o sucesso ao foco constante em manter altos padrões em todos os processos, desde a escolha dos ingredientes até a entrega. “Nossa eficiência é comprovada pela capacidade de manter o mesmo nível de qualidade em todas as unidades, o que nos trouxe esse reconhecimento”, afirma Andrade.

Para obter sucesso no delivery de comida japonesa, é fundamental que as empresas invistam em práticas consistentes de controle de qualidade, impactando diretamente a satisfação do cliente. Consumidores não buscam apenas sabor e frescor, mas também uma experiência de consumo completa e agradável. Marcas que superam os desafios do setor têm maior chance de fidelizar seus clientes e se destacar em um mercado altamente competitivo.

“Investir em qualidade não é apenas uma exigência, mas uma estratégia de diferenciação. Garantir a segurança alimentar e a fidelidade dos clientes constrói uma reputação positiva, que se traduz em mais recomendações e aumento das vendas. No competitivo universo do delivery de comida japonesa, a qualidade é, sem dúvida, o diferencial que define o sucesso de um negócio”, finaliza Fernando.