Sazi expande competitividade global com ERP da Cyncly

fabricantes de equipamentos para a indústria calçadista, lavanderia industrial e impressão 3D. Atuando também com projetos personalizados desenvolvidos a partir das demandas de seus clientes, a companhia alcançou presença internacional, atendendo hoje mais de 30 países.

Sediada no Rio Grande do Sul, nas cidades de Farroupilha e Três de Maio, a Sazi conta com 550 colaboradores e encara a complexidade de atender múltiplos segmentos industriais. Essa diversidade exigia uma solução de gestão capaz de integrar processos, aumentar a confiabilidade das informações e sustentar sua estratégia de crescimento.

Foi nesse contexto que a empresa encontrou no FoccoERP – produto da Cyncly, líder global em soluções completas de software para os setores de design, varejo e manufatura –, a solução ideal para seus desafios.

Uma gestão mais robusta e integrada

A escolha pelo FoccoERP foi motivada por sua robustez, confiabilidade e estabilidade, além da proximidade geográfica e suporte especializado oferecido pela equipe.

“Percebemos que o sistema atendia todas as nuances do nosso negócio. O suporte próximo e qualificado fez diferença, pois a Cyncly entende nossa realidade e nos acompanha de forma estratégica”, afirma Cristiano Menti, coordenador de TI do Grupo Sazi.

Entre os principais avanços, estão:

Integração total com os sistemas internos (MES, APS, MRP e WMS), além da conexão com o software de CAD utilizado no desenvolvimento diário de protótipos;

Automatização de processos: novos itens criados no CAD são automaticamente integrados ao ERP, garantindo agilidade e redução de erros;

Centralização das informações, trazendo mais segurança, assertividade e qualidade nos dados;

Dinamismo operacional, essencial para lidar com centenas de novos desenvolvimentos semanais.

Resultados que transformaram a gestão

Para a área de tecnologia, os ganhos foram claros. “O FoccoERP nos auxilia para que todo o processo flua de forma natural. A integração com nosso software de CAD foi um divisor de águas, pois garantiu agilidade, precisão e mais assertividade nos dados, eliminando retrabalhos e acelerando a tomada de decisão”, reforça Cristiano Menti.

Do ponto de vista de negócios, os impactos também são evidentes. “Hoje conseguimos centralizar e controlar melhor os processos, o que nos dá segurança e confiança para atuar em projetos complexos e inovadores. O ERP trouxe mais qualidade às informações e nos permitiu sustentar o crescimento da Sazi em diferentes mercados”, destaca André Vígolo, especialista de negócios do Grupo Sazi.

Olhando para o futuro

O investimento em tecnologia de gestão reflete o compromisso da Sazi em continuar inovando e expandindo sua atuação global. A parceria com o FoccoERP, produto do grupo Cyncly, se fortalece como um alicerce para o futuro.

“É uma satisfação apoiar a Sazi em sua trajetória de inovação. Ver como o FoccoERP está contribuindo para integrar processos, aumentar a eficiência e sustentar a expansão internacional da empresa é a prova do valor que buscamos entregar diariamente. Estamos comprometidos em seguir lado a lado nessa jornada de crescimento”, conclui Katia Ortiz, General Manager da Cyncly para a América Latina.