Freudenberg-NOK otimiza eficiência logística e comercial com plataforma SWPaaS, da Sawluz

A Freudenberg-NOK, fornecedora de tecnologias de vedação para o setor automotivo e presente no Brasil com um portfólio amplo de produtos, deu um passo significativo na modernização de seus processos logísticos e comerciais ao implementar a SWPaaS, a nova plataforma de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) e mensageria da Sawluz.

A adoção da solução já demonstra resultados expressivos, garantindo maior transparência e eficiência na cadeia de suprimentos da empresa, que atende todo o mercado da América do Sul a partir de seu Centro de Distribuição (CD) em Salto, no interior de São Paulo. A transição do EDI tradicional para o SWPaaS, hospedado na nuvem, trouxe uma série de benefícios, tanto qualitativos quanto quantitativos, focados na otimização da operação.

Entre os principais ganhos, a Freudenberg-NOK destaca a melhoria na satisfação dos clientes, maior agilidade e organização nos processos e a redução de retrabalho. A plataforma SWPaaS também simplificou o uso do sistema, agilizando o acesso e o controle das informações.

Com um portfólio que inclui retentores, juntas, coxins, O-rings, vedações hidráulicas e pneumáticas, e clientes de peso como as montadoras e grandes distribuidores no mercado de reposição, a Freudenberg-NOK gerencia um alto volume de informações. Mensalmente, a plataforma SWPaaS trafega, em média, de 4.000 a 5.000 kbytes de arquivos EDI, o que representa cerca de 500 documentos de Notas Fiscais (NFs).

Visibilidade e agilidade no centro da estratégia com fornecedores e clientes

Adriana Moreno Franco, Senior IT Business Consultant da Freudenberg-NOK, ressaltou a evolução na forma de gerenciar os dados em comparação com o EDI tradicional. “Ainda temos muito a explorar na utilização desta nova ferramenta, pois implementamos este ano. Porém, já podemos afirmar que é bem interativa, com facilidade para visualizar as informações que precisamos. Conseguimos comparar dados, gerar relatórios, acompanhar dados recebidos dos clientes, entre outras funcionalidades. Conseguimos agilidade por visualizar as informações estratégicas de pedidos em uma só plataforma”, afirma a executiva.

Com fornecedores, são trafegados apenas arquivos XMLs recebidos, os quais são verificados, armazenados e baixados no servidor da Freudenberg-NOK, para integração com o ERP, o que ocorre de forma automática a cada 5 minutos. Isso facilita muito no processo de controle de material que chega no CD.

Com clientes, a integração funciona tanto para o armazenamento, quanto para o tratamento dos arquivos de EDI. A SWPaaS contribui na visualização e controle dos arquivos recebidos.

“A SWPaaS é uma plataforma moderna de EDI que opera com a segurança e disponibilidade da nuvem. Entre suas funcionalidades, destaca-se o sistema de notificações automáticas, utilizado para informar fornecedores sobre a entrega de pedidos via EDI”, destaca Werter Padilha, CEO da Sawluz. A solução oferece: alta disponibilidade e segurança; redução de custos operacionais, escalabilidade e personalização conforme a operação comercial; reenvio de arquivos e rastreabilidade completa (tracking); e interface multilíngue: disponível em português, espanhol e inglês.

Integração com o ERP e mais controle

A funcionalidade de mensageria da plataforma e sua integração com o ERP (Enterprise Resource Planning) da Freudenberg-NOK foram fundamentais para a otimização interna. A empresa desenvolveu formas de adaptar o download e a integração dos arquivos, garantindo uma ótima comunicação com seu sistema de gestão.

A implementação bem-sucedida do SWPaaS reforça a parceria de longa data entre as duas empresas, que já dura mais de duas décadas. “Temos uma parceria de mais de 20 anos com a Sawluz. Mantemos esta parceria por tanto tempo, pois entregam um suporte e atendimento de qualidade e com rapidez”, conclui Adriana Franco.

A inovação tecnológica é um pilar contínuo na Freudenberg-NOK, que investe em novos materiais de vedação, soluções para mobilidade elétrica e aplicações sustentáveis. A implementação da SWPaaS integra o projeto de digitalização de seus principais processos.