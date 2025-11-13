De fábrica tradicional a operação digital: Quality Ambientes Planejados integra máquinas e software com Promob Plus Enterprise

A digitalização das fábricas é uma tendência global — e já chegou ao setor moveleiro. O que antes exigia interpretação de projetos, cálculos manuais e listas de peças, hoje pode ser executado diretamente por máquinas CNC integradas a softwares de projeto.

A Quality Ambientes Planejados é um exemplo dessa mudança. Após anos trabalhando apenas com montagem de móveis, a empresa decidiu internalizar sua produção e, para evitar a armadilha da “fábrica manual”, iniciou a operação já com um fluxo digital.

A decisão foi estratégica: o Promob Plus Enterprise seria a base da fábrica desde o primeiro corte.

“Nossa empresa nasceu de uma equipe de montagem, onde já recebíamos os projetos e detalhamentos via Promob. Quando iniciamos a operação da fábrica, não tivemos dúvida: escolhemos um software que nos auxiliou desde o início e nos ajudou muito a estruturar a produção”, conta Wagner Staudt Cunha, sócio da Quality Móveis.

Com o Promob Cut Pro integrado à seccionadora, o software não apenas gera o plano de corte — ele envia os arquivos diretamente para a máquina. Isso acaba com uma das etapas mais suscetíveis a falhas: a transcrição manual.

“Com o Promob Cut, geramos o plano de corte e os arquivos integrados com a seccionadora, que realiza o corte automaticamente. As etiquetas saem configuradas diretamente do sistema, com informações como localização da fita de borda, nome do cliente e especificações do projeto. Tudo isso vem do Promob, de forma automática”, explica Wagner.

Com o fluxo automatizado, o tempo entre o cliente aprovar um projeto e o início da produção caiu drasticamente. Cada peça do móvel já chega à máquina com identificação, orientação de borda e rastreabilidade.

O Promob Plus Enterprise garante que todas as equipes trabalhem com as mesmas bibliotecas de materiais, padrões de construção e regras de montagem. Nada é decidido “no olho”.

Para Katia Ortiz, General Manager da Cyncly para a América Latina, esse é o ponto que diferencia as fábricas digitais: “O Promob Plus Enterprise foi desenvolvido para entregar tudo o que o profissional moveleiro precisa — do projeto à produção — em uma única plataforma. Ele combina automação, design, inteligência artificial e conectividade em nuvem, oferecendo desempenho de ponta e uma experiência intuitiva”, afirma Katia.

A Quality transformou o software em parte da cultura da fábrica, reduzindo erros e acelerando entregas — e provando que digitalizar o processo não é futuro: é presente.